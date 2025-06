El PSOE critica el "colapso" del sistema de bicicletas en Badajoz y acusa al PP de ser un "vándalo" en movilidad urbana

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado el "colapso" del sistema de bicicletas de la ciudad, en relación al cual ha acusado al equipo de gobierno del Partido Popular de ser un "vándalo" en movilidad urbana.

La portavoz socialista Silvia González Chaves ha calificado de "auténtica vergüenza" el estado actual del sistema de bicicletas públicas, tanto convencional como eléctricas, en la ciudad, y ha agregado que en este último caso y con el carril bici terminado no están operativas.

Y es que, según los socialistas, la situación "no solo es inaceptable", sino que "representa un símbolo del fracaso de la política de movilidad del Partido Popular". "No hay peor vandalismo urbano que destruir desde el despacho lo que costó años en construir. Eso es exactamente lo que ha hecho el PP con las bicis", ha sostenido González Chaves.

En este sentido, el Grupo Socialista ha acusado en nota de prensa al equipo del PP de "haber mentido con absoluta impunidad" y de llevar años tomando decisiones "erráticas" sobre las bicis, "despilfarrando recursos públicos y tapando su negligencia con excusas cada vez más inverosímiles".

"El sistema de bicicletas ha sido un auténtico despropósito: una gestión ruinosa que ha costado miles de euros a las arcas públicas y que, lejos de ofrecer un servicio útil, se ha convertido en un monumento al abandono", critican desde el PSOE, para el que "lo más grave no es solo que no funcione" sino que el ayuntamiento "ni se molesta en fingir que le importa".

El contrato finalizó con la concesionaria y como el consistorio no tiene posibilidad de asumir el servicio porque la plantilla está "esquilmada", ha recalcado, "el servicio murió".

La portavoz socialista ha sostenido de igual modo que "lo más indignante" es que cuando denunciaron este abandono el PP reaccionó "mintiendo" y les dijeron que todo se debía a un ataque informático. "Una media verdad que el tiempo ha desmontado. El servicio ya estaba mal antes, y sigue igual de mal ahora. El único ataque que ha sufrido este sistema ha sido el del abandono institucional", ha dicho.

El PSOE ha reconocido en este punto que "sospecha" que el nuevo contrato que el ayuntamiento prepara para relanzar el sistema "podría ir a parar" al mismo grupo empresarial que ha gestionado el servicio hasta ahora. "Ojalá fuera tan fácil acertar el Euromillones como adivinar a quién adjudicarán el nuevo contrato. Lo cierto es que, hasta hoy, quien ha perdido con este mal servicio ha sido la ciudadanía", ha apuntado.

Así, los socialistas exigen al alcalde que "dé la cara", que explique cuántos recursos se han invertido, qué plazos maneja para recuperar el servicio y qué medidas piensa tomar para que no vuelva a pasar lo mismo. "El ayuntamiento tiene la obligación de ofrecer soluciones, no de esconderse detrás de excusas baratas, mentiras, cuando no silencio", han recriminado.

El PSOE concluye asegurando que no se trata solo de un problema de movilidad: "Lo que está en juego es el modelo de ciudad y esta mala gestión es una ataque y una oportunidad perdida para una ciudad mejor, con mayor movilidad".