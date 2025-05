EL PSOE de Badajoz reclama una revisión de la Feria del Libro para no caer en el "conformismo"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha valorado en relación a la Feria del Libro, celebrada del 9 al 18 de mayo, que "ha ido bien", pero necesita una revisión y "ahora mismo" es "muy comercial y repetitiva en autores".

Así, los socialistas creen que hay que felicitarse por la asistencia de público, pero recuerdan al PP que el tiempo es una variable importante y ha acompañado estos 10 días, por lo que le piden al alcalde, Ignacio Gragera, que "no caiga en el conformismo" porque la Feria del Libro "se puede mejorar" y "mucho".

De este modo, la valoración en general que hace el PSOE de la feria es "positiva" y, en concreto, la concejala socialista Silvia González ha considerado que se ha desarrollado con normalidad y que ha habido público, como también ha valorado muy especialmente las actividades de fomento de la lectura y las que realizan los centros escolares o el encuentro de Jóvenes Escritores.

"La feria está bien y debe estarlo pues nos cuesta 243.228 euros, según las cuentas del propio consistorio", ha detallado en nota de prensa el Grupo Socialista, que ha explicado que en esa cantidad se incluye la coordinación, ejecución y dinamización por 30.000 euros, los 56.000 euros del alquiler de las casetas, los 22.000 euros para atenciones protocolarias o los 46.000 euros para pregón, conferencias y colaboraciones, y ha agregado que "no se escatima en estas cantidades", que los socialistas no cuestionan, "y evidentemente ayuda a que todo vaya mejor".

En este sentido, Silvia González ha reconocido que la Feria del Libro "ha ido bien, pero necesita una repensada". "Todos sabemos que no es fácil. Pero tiene que ser necesariamente una buena feria por el alto coste que supone, que no cuestionamos. El equipo de gobierno del PP dice que los autores que la visitan afirman que es de las mejores de España, no lo sé, en esos listados no aparece, ojalá", ha destacado, aunque "no hay que confundir con que los escritores sean educados y agradecidos en sus comentarios".

Asimismo, ha señalado que la feria está privatizada y "así es más complicado", y que se necesita una revisión, dado que "ahora mismo es una feria muy comercial y repetitiva en autores, porque quien coordina la feria es la misma empresa desde hace muchos años". "Me preocupa", ha apuntado, "que el alcalde y su equipo tenga una perspectiva conformista y poco exigente para hacer algunos retoques que ya resultan imprescindibles".

Respecto a las propuestas del PSOE, los socialistas han advertido que hay que dar más relevancia a los libreros de Badajoz en la Feria del Libro de la ciudad y hablar con ellos previamente. Algunos de ellos trasladan al Grupo Socialista que son "convidados de piedra" y aseguran que "es como si en Semana Santa no se tuviera en cuenta a las cofradías".

Al respecto, Silvia González plantea no dar tanta prioridad a un grupo editorial, renovar y "sobre todo" ampliar las audiencias con corrientes literarias. También pide hacer días temáticos como los dedicados a poesía, novela negra, cómic, ecologismo, literatura en portugués, homenajes como a un escritor o escritora fallecidos, una caseta exclusiva sobre publicaciones relacionadas con el patrimonio de Badajoz, autores latinoamericanos o invitaciones a países.

La concejala socialista ha propuesto por último al edil de Cultura un encuentro de narradores, una jornada de microficción o una obra de teatro con pequeños monólogos de grandes libros.