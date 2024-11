PSOE de Badajoz pregunta al gobierno local si ya ha corregido las "cuestiones menores" del expediente de la Semana Santa

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha preguntado al equipo de gobierno del PP si ya está presentado el expediente para declarar la Semana Santa de la ciudad Fiesta de Interés Turístico Internacional, después de que el concejal de Turismo, Rubén Galea, asegurara que se presentaría de nuevo en octubre con las últimas correcciones solicitadas.

De este modo, los socialistas se han interesado por saber si el concejal ha cumplido lo avanzado el 8 de octubre pasado, cuando en una rueda de prensa para anunciar que el Ministerio de Industria y Turismo había denegado la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa, avanzó que "este mes de octubre presentará de nuevo el expediente con las últimas correcciones solicitadas" a las que calificó de "cuestiones menores".

Al respecto, el PSOE ha sostenido que "es una forma de quitarle hierro al asunto" y que a fecha del 7 de noviembre quiere saber si ha cumplido lo que dijo.

También comentó el concejal, ha apuntado, que "no cuesta nada por repetir de nuevo el expediente", en relación a lo cual el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ya desveló que el edil de Turismo ocultó en su comparecencia que, además de los requerimientos pendientes que señaló la Secretaría de Estado, "y otros que no explicó", no presentó la documentación en plazo y eso conllevó el desistimiento completo al expediente.

"Denegación automática. Es evidente que cueste nada o mucho repetir el nuevo expediente, lo cierto y verdad es que no queda otra, hay que volver a presentarlo íntegramente", ha señalado el Grupo Socialista, que aconseja al concejal que "no tenga prisa" y ve "lamentable" recomendarlo después de ocho años esperando tener preparado el expediente, ante lo que ha agregado que "la precipitación es mala consejera".

También ha expuesto que en aquella comparecencia, a principios del mes de octubre, el concejal del PP "se extralimitó y se dejó llevar por un optimismo exagerado y no muy fundamentado". "Esperemos que se tome su tiempo, que se deje aconsejar por gente que sabe sobre la Semana Santa de Badajoz y que se contrasten las respuestas a los requerimientos antes de remitirlas al Ministerio", ha destacado.

Asimismo, los socialistas han tachado de "una falta de respeto a la ciudadanía pacense" que, un mes después de "mentir" Galea sobre la razón fundamental de denegación de la declaración, ni el alcalde ni el concejal de Turismo "hayan reconocido la mentira, que el expediente se presentó fuera de plazo, como dio a conocer el PSOE y que tampoco hayan pedido perdón por esta forma de proceder".

"Una manera de gobernar equivocada y engreída, que no reconoce errores y que demuestra una altivez sobre el resto de los gobernados", han concluido.