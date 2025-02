El PSOE de Badajoz pide explicaciones sobre el "retraso" en el inicio de las obras en la plaza de San José

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido explicaciones sobre "retraso" en el inicio de las obras en la plaza de San José, en tanto que estaba previsto, según las últimas informaciones al respecto, que comenzarían tras las fiestas de Navidad.

En este sentido, los socialistas pacenses apuntan en nota de prensa que se conoce desde hace ocho meses que en la plaza de San José se colocará 'calçadinha' portuguesa con inspiración en la muralla pacense. La obra inicialmente iba a comenzar tras Al-Mossassa, pero la primera empresa adjudicataria renunció.

Asimismo, ha hecho hincapié en que saben, desde hace dos meses, que la plaza de San José contará con una estatura de Alfonso IX de León; y desde hace tres meses que la reforma de dicha plaza y su acceso por Suárez de Figueroa comenzaría tras el periodo navideño. No obstante, a fecha de este lunes "no hay novedades, o al menos no las explica ni razona el equipo del PP".

Así, el Grupo Socialista quiere saber qué retrasa el inicio de las obras y si se ha pospuesto "otra vez" y el motivo para un nuevo retraso. Para los socialistas, cualquier fecha para este enclave supondrá algún problema de tráfico o para actividades lúdicas, deportivas o religiosas y tras el Carnaval llegará la Semana Santa y su paso por esta plaza es uno de los momentos "más grandes" de la misma.

Al mismo tiempo y aunque los cinco meses de plazo de ejecución "no es excesivo", "lo real y previsible es que se vaya a más tiempo como ocurre en todas las obras", según el Grupo Socialista, que ha recordado que también incluyó en su programa electoral la rehabilitación de esta plaza, y ha remarcado que tiene interés en que se impulse porque, a cuatro meses de mitad de legislatura, el programa del PP "está prácticamente sin estrenar".

En este sentido, insta a que promuevan otras "promesas" como aparcamientos en Eugenio Hermoso, Prim, o en Cecilio Reino Vargas, la remodelación de avenida de Huelva o la reforma de Carolina Coronado, además de San Atón, el centro cívico para el Casco Antiguo, instalaciones deportivas en la calle Blas García Molina, reforma en la plaza de la Rana y aledaños, el parque periurbano en El Pico, poner en valor los Jardines de la Legión, extender la plataforma única en 10 calles, "y muchísimas más promesas de todo tipo que no están saliendo adelante y el calendario avanza".

Por otro lado, los socialistas han señalado que el pasado viernes se comunicó en algunas redes sociales del Ayuntamiento de Badajoz que "por motivos de mantenimiento el cierre de la Alcazaba queda suspendido", de modo que "no se cierra los viernes y sábados por la noche".

"Sin más explicaciones", han detallado, junto con que añaden sin explicar "nada más": "nuestro objetivo es garantizar la seguridad y conservación de este monumento histórico, símbolo de nuestra ciudad". Desde el PSOE celebran que "sea así", "lo contrario sería terrible", pero consideran que se deben dar "más explicaciones sobre qué mantenimiento obliga a abrir el monumento en las noches del fin de semana".

También sorprende a los socialistas que el sábado, durante todo el día, estuviera cerrada la oficina de turismo de las Casas Mudéjares y se preguntan qué ocurrió.