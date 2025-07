El PSOE de Badajoz ofrece su colaboración al ayuntamiento de cara al riego del parque del Guadiana

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha manifestado su preocupación por el impacto que la bajada del caudal del río, como consecuencia de las obras que está ejecutando la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en los azudes, puede tener en el mantenimiento de los jardines del parque fluvial, y ha ofrecido su colaboración al consistorio "si necesita ayuda para evitar que esta situación derive en un daño irreversible".

"No podemos permitir bajo ningún concepto que se seque el césped. Lo decimos con toda claridad y responsabilidad. El parque del Guadiana es un bien común que no puede deteriorarse por descoordinación, falta de medios o ausencia de alternativas", ha señalado el PSOE, que insta al equipo de gobierno del PP a que, si necesita apoyo, "lo diga sin rodeos, porque para proteger nuestro parque del Guadiana, estamos todos a una".

El PSOE ha explicado en nota de prensa que ha seguido "con prudencia y atención" las noticias de los últimos días, en las que el propio ayuntamiento reconoce que se han vaciado los pozos de riego, que no hay reservas y que no se puede regar durante varios días a la semana por la bajada del nivel del río.

Al respecto, considera "lamentable" que el único recurso al que se recurra "con toda probabilidad" vaya a ser licitar de urgencia un contrato de riego externo, "porque esto ya no es una excepción: es el modelo que han implantado por falta de personal en Parques y Jardines y en cualquier otra área municipal".

Para los socialistas, "no se puede gobernar una ciudad recurriendo siempre a un pliego y a una empresa" y "hace falta capacidad técnica dentro del ayuntamiento, planificar y reaccionar" pero "no se da ninguna de las tres". "No basta con decir que la Confederación no avisó con antelación, que parece ser que sí lo hicieron en diversas conversaciones previas. Con aviso o sin él, lo cierto es que no había plan B", insisten.

Por eso y dado que la acción del Ayuntamiento de Badajoz para eliminar el nenúfar mejicano del río es "testimonial y sin apenas coste", el Grupo Socialista ha reclamado al alcalde, Ignacio Gragera, que "al menos no torpedee" los trabajos de la CHG, "más que nada pensando en los futuros trabajos que vendrán y en los que hay que evitar el choque entre administraciones".

También ha recordado que la Confederación ha anunciado nuevas bajadas de caudal por motivos ecológicos y de gestión del río, y que "por tanto" el ayuntamiento debe replantearse su sistema de captación de agua, y no depender "únicamente" del río para regar los parques urbanos, cuyo césped ya presenta este miércoles "grandes calvas".

En esta ocasión, el problema surge por las obras destinadas a combatir el nenúfar mexicano y mejorar la permeabilidad del azud, "pero si no actuamos con previsión, lo que hoy es un problema técnico acabará siendo un deterioro ambiental, estético y ciudadano de primer orden", concluye.