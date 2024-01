El PSOE de Badajoz lamenta que la presentación de Fitur careciera de "una idea fuerte de atracción turística"

La Feria Internacional de Turismo, Fitur 2024, se dio por finalizada en el día de ayer, y Badajoz estuvo presente, a través del ayuntamiento y representantes del mundo de la cultura y del Carnaval con las propuestas turísticas para este año 2024 y con el interés de lograr que la Semana Santa sea considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

A esto, el partido socialista ha “lamentado” que “el alcalde faltara a la verdad sobre el expediente de la Semana Santa pues es falso que esté terminado”. Concha Baños, concejala socialista, ha manifestado que “nuestra presencia en FITUR necesita una reflexión más profunda para aclarar ideas y para trasladar alguna idea que sirva como motor para atraer turismo. Presentamos una mezcla desordenada de propuestas que no resultan eficaces. Una tiene la sensación de que la oferta turística de Badajoz en FITUR es para convencernos a nosotros mismos de las bondades de la ciudad que una estrategia promocional. No hemos tenido publicidad en medios, y peor, damos por acabado el expediente de la Semana Santa y no es cierto. Sin duda se pueden hacer las cosas mejor”.

Sobre los datos de turismo en la ciudad, el PSOE los cuestiona. Cuestionan que las visitas a monumentos “se hayan disparado” un 40% respecto al año pasado, gracias a la ampliación de horario, pero no de los meses que estuvieron cerrados por imprevisión en la licitación. Dicen contar con una doble estrategia de promoción turística y los socialistas piden saber cómo van a atraer al mayor número de turistas de “territorios cercanos” y cómo van a captar turistas para llenar hoteles y las acciones que emprenderán para ello. Por eso Cocha Baños avanza que reclamarán en su momento "una comisión extraordinaria sobre Turismo para analizar todo esto y que no caiga en saco roto".

"El expediente de la Semana Santa no está terminado, Sr. Gragera"

Por otra parte, Concha Baños ha pedido más material promocional, que ha considerado “insuficiente”. Sobre los datos de turismo en la ciudad, el PSOE los cuestiona. Los socialistas piden saber cómo van a atraer al mayor número de turistas de “territorios cercanos” y cómo van a captar turistas para llenar hoteles y las acciones que emprenderán para ello. Y avanzan que reclamarán en su momento una comisión extraordinaria sobre Turismo para analizar todo esto y que “no caiga en saco roto”, como así lo han indicado en nota de prensa.