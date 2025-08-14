El PSOE de Badajoz insta al ayuntamiento a sustituir los árboles secos y a plantar más ejemplares en calles sin sombra

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz que reponga, en cuanto la climatología lo permita, los 39 árboles secos de los 246 que se plantaron recientemente en estas las calles Godofredo Ortega y Muñoz, Jacobo Rodríguez Pereira, Don Benito, Antonio Chaves y avenida de Elvas.

Estos datos están actualizados a este pasado miércoles, pero ya el 27 de julio el grupo socialista realizó una anterior supervisión y, en los días transcurridos, se han secado 11 árboles más, habiendo siete más en "mal estado", aseguran los socialistas en una nota de prensa.

La portavoz socialista, Silvia González, recuerda que la operación incluyó la apertura de alcorques nuevos, la instalación de riego automático, dos tutores por árbol y la plantación de árboles en calles que antes no los tenían y esto no debe verse como un hito municipal, "es algo positivo, pero que no puede quedarse en un hecho aislado".

Para el grupo socialista ya debería haber salido a licitación una nueva plantación de árboles de gran porte (la actual es del año pasado) ya que "lamentablemente el Ayuntamiento de Badajoz no cuenta personal propio" para hacer esta labor "por la sistemática reducción de plantilla municipal que tiene el PP como estrategia, supeditando los trabajos a la privatización de servicios".

El PSOE ha revisado todos los árboles que se han plantado en cinco calles que no los tenían. En total se han plantado 246 árboles, haciendo alcorques nuevos e incorporando sistema de riego, por un importe de 72.600 euros, es decir, 295 euros por árbol.

Sin entrar en si esta cantidad "es mucho o poco", González apunta que de los 246 árboles nuevos se han secado 39, es decir, el 16 por ciento, por lo que pide que se vuelvan a plantar donde se han secado en cuanto la climatología lo permita y reclama que esta operación se repita en más puntos de la ciudad.

"No puede ser una excepción, sino la norma. Hay más barrios que lo necesitan y, más aún, en una ciudad como Badajoz con temperaturas muy altas", ha manifestado González.

En junio pasado, en una visita de la portavoz socialista a a barriada de Suerte de Saavedra detectó tres calles que precisaban unos 90 árboles.