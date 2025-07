El PSOE de Badajoz exige al alcalde de Badajoz que rebaje "ya" el precio del autobús urbano

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, ha exigido al alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, que rebaje "ya" el precio del autobús, en relación al cual recrimina que se trata de las "pocas" ciudades que ha eliminado por completo el descuento, mientras que otros consistorios lo mantienen e incluso ofrecen transporte gratuito.

Para los socialistas, "lo que ocurre en Badajoz es que quienes deciden sobre el bus urbano no son usuarios, solo así se explica que no haya rebaja o que el pasado verano se redujeran las frecuencias de los autobuses".

Asimismo, González ha afeado al alcalde que se preocupe "tanto" de los trenes y "pase por alto" el precio del bus, que las bicis no funcionen o que no se puede andar por la ciudad "sin mirar al suelo" dado que se corre el riesgo de una caída, a tenor de lo cual le ha preguntado si esta es la ciudad que "quiere".

González ha apuntado que no le importa que Gragera "vuelva a ser faltón con ella" si consigue que "entre en razón y rebaje como mínimo la parte que le corresponde al consistorio pacense, tal y como venía ocurriendo". Así, los socialistas esperan que el alcalde rectifique, "como ha hecho al mantener las frecuencias del bus en verano y que tanta crítica tuvo el año pasado".

El PSOE ha criticado igualmente en nota de prensa que "no puede ser" que los pacenses vuelvan a pagar el recibo del bus completo tras la desaparición del descuento del 50 por ciento cofinanciado por el Gobierno de España (al 30 por ciento) y del propio ayuntamiento (20 por ciento). "Una subida que castiga injustamente a los usuarios habituales, especialmente a quienes dependen del transporte público para acudir a trabajar, estudiar o realizar gestiones cotidianas", ha aseverado.

Así, la portavoz socialista ha exigido al alcalde que tome medidas "inmediatas" para revertir esta situación. "De verdad que no lo comprendo, por qué es tan difícil rebajar el precio del autobús en Badajoz y tan fácil en el resto de ciudades. Otros ayuntamientos, da igual el color político, han sido capaces de mantener la rebaja o incluso ofrecer el transporte gratuito con fondos municipales a jóvenes o a mayores. Aquí perdemos la ayuda anterior por aplicar tarde la rebaja del bonobús", ha señalado.

De igual modo, se ha preguntado "por qué en Badajoz no se puede" cuando, además, los pacenses "pagan ahora más que nunca a su ayuntamiento, que si la tasa de basuras, que si el precio del agua, la Universidad Popular, uso de instalaciones y más cosas y no ha sido capaz de rebajar nada el IBI para compensar tanta subida". "¿No puede ni descontar los 20 céntimos que hasta ahora rebajaba el ayuntamiento? No es un problema económico, es falta de voluntad política y es una vergüenza", ha manifestado.

En su opinión, es "imposible" creer que el alcalde "se resista" a bajar 20 céntimos el billete del bus y considera que "el PP se comporta como un equipo de trapaceros, incapaz de gestionar con la suficiente sensibilidad un servicio público tan de justicia social". "No se trata solo de economía, se trata de tener un modelo de ciudad más justa, más accesible y comprometida con la movilidad sostenible", ha concluido Silvia González.

La portavoz del PSOE también ha reprochado a Gragera que ponga tanto énfasis en reclamar mejores trenes -una competencia estatal- pero ignore por completo lo que sí depende de él, como el precio del bus, el estado del viario o el lamentable parón del servicio de bicicletas públicas desde abril. "Las bicis no funcionan, no se puede andar por la ciudad sin mirar al suelo por miedo a una caída, y el bus sube. ¿Esto es la ciudad que queremos?", ha preguntado.

Desde el Grupo Socialista también se denuncia el desapego del equipo de gobierno del PP respecto a la realidad cotidiana de quienes utilizan el autobús: "Los que deciden sobre el precio del autobús en esta ciudad no se suben a diario al bus urbano", por eso no entienden el impacto que tiene esta subida para muchas personas, ni la necesidad de cuidar y reforzar el transporte público.