El PSOE de Badajoz dice que no hubo vandalismo en la caída del portón de la Puerta del Capitel de la Alcazaba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz dice que no hubo vandalismo en la caída del portón de la Puerta del Capitel de la Alcazaba, ante las afirmaciones realizadas en su momento por el concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Jaime Mejías, que "se aventuró a realizar unas declaraciones sin base alguna, de las que todavía no ha reconocido que estuvo desacertado".

Recuerda que testigos que aseveran que la puerta se cayó al abrirla la persona de seguridad contratada por el Ayuntamiento de Badajoz al ceder los anclajes del portalón, de manera que "todo lo demás es locuacidad y falta de rigor del edil de Patrimonio" y este pasado miércoles seguían sin colocarse los dos portones.

Aseguran que aunque el concejal del PP no se ha retractado de sus palabras, "lo cierto es que no denunció la caída del portón de la Puerta del Capitel ante la Policía Nacional", ni ha pedido, como trasladó "muy indignado" a los medios, reunirse con "Delegación del Gobierno y con los máximos responsables de la Policía Nacional" para "exigirles más contundencia contra los ataques al patrimonio".

"Ante su error no reconocido, finalmente, no contactó con los que quería convocar pues no había que depurar ninguna responsabilidad, como también reclamó el concejal", han remarcado, junto con que tampoco hay motivos para alarmar sobre un incremento de actos vandálicos en los últimos meses, ni por tanto redoblar la vigilancia, como pidió.

En contestación a una pregunta escrita del PSOE, los socialistas han detallado que se informa que son cuatro las denuncias por vandalismo presentadas en tres años por el Ayuntamiento de Badajoz ante la Policía Nacional, y no se denunció nunca el destrozo en los azulejos del paseo del río en su margen izquierda en homenaje a Alfonso IX.

Además, son 35 las actuaciones más importantes (en la Alcazaba, hornabeque, ermita del Rosario, puerta y baluarte de la Trinidad, Puerta del Alpéndiz, Fuerte de La Picuriña, Puerta de la Coracha, entre otros, por pintadas, cerramiento dañado, limpieza*), tal y como refiere la empresa encargada del mantenimiento de las Fortificaciones de Badajoz, que afirma que no relaciona "las no pocas actuaciones fruto de la actividad de mendicidad".