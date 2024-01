Desde el PSOE de Badajoz denuncian la situación de desprotección en la que se encuentran los animales en nuestra ciudad

El PSOE de Badajoz muestra su desazón por la situación de desprotección en la que viven muchos animales en nuestra ciudad. Según han indicado en una rueda de prensa convocada en la mañana de este jueves “no se están cumpliendo los mínimos que exige la ley para con el cuidado animal”.

Según ha informado el Grupo Municipal Socialista, “el pasado 9 de octubre terminó el contrato que el centro veterinario Clinivex tenía con el ayuntamiento de Badajoz, desde ese día nuestra ciudad está sin servicio de atención al Centro de Protección Animal y sin servicio de recogida de animales vivos en la vía pública. Días después, el ayuntamiento publicó en la plataforma de contratación de servicio público un proceso de licitación ‘supersimplificado’ para cubrir ese servicio que habíamos denunciado y a día de hoy y tras haber preguntado hasta la saciedad el estado en el que se encontraba el citado procedimiento por fin nos enteramos que ha quedado desierto, o al menos, eso suponemos, porque nos está costando mucho recabar la información”.

Además, han añadido que el ayuntamiento publicó, el pasado 24 de octubre, en la plataforma de contratación de servicio público un proceso de licitación para cubrir ese servicio que previamente habían denunciado y a día de hoy ha quedado desierto”, así lo han comunicado.

Además, cuentan que el pasado 26 de diciembre la concejala responsable de este servicio publicó un nuevo pliego con el mismo fin con plazo de presentación de solicitudes hasta el 10 de enero, de modo que “nos queda todavía un tiempo hasta tener ese servicio básico y completamente obligatorio cubierto en Badajoz pero solo por cuatro meses, desde este mes de enero hasta abril”, así lo ha expresado la concejala socialista Silvia González, donde también ha pedido la dimisión de la concejala responsable en el ayuntamiento encargada de esta competencia: "Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos la dimisión de la señora Elena Salgado, concejala responsable de este servicio. La señora Salgado, concejala delegada de protección animal, asumió estas competencias el pasado 17 de junio y a día de hoy, más medio año después, todavía no ha sido capaz siquiera de renovar el contrato de un servicio que ha concluido hace meses".

La concejala del PSOE en Badajoz también ha exigido que informen a la ciudadanía sobre los cuidados y atenciones que están recibiendo los animales alojados en el Centro de Protección Animal de Badajoz. "¿Quién los está alimentando? ¿Cómo? Porque el voluntariado se queja de que ya no se les permite la entrada a la perrera, ¿por qué? ¿Acaso no quieren que denuncien lo que allí puedan encontrarse? Este hecho solo añade más hermetismo y falta de transparencia a la situación, porque de que sean los bomberos del ayuntamiento de Badajoz los que están suministrando el agua a los animales... ya ese tema mejor ni lo tocamos", ha lamentado González.

No solo la situación de los perros parece “deficiente”, según la concejala del PSOE, sino también los gatos. Según ha indicado, desde la directiva de la asociación Movimiento Gato Urbano les han hecho llegar un escrito donde también denuncian la situación con algunos felinos y su situación de abandono en Badajoz, quienes “también son los voluntarios de las asociaciones como Adana los que se están encargando del rescate y cuidado de estos animales, una situación “dantesca” para la concejala socialista: "Para que no quepa duda, lo tenemos bien claro en la ley 5/2002 de 23 de mayo de 'Protección de los animales en la comunidad autónoma de Extremadura' que nos dice que corresponderá a los ayuntamientos recoger y sacrificar animales de compañía directamente o mediante convenios con asociaciones de protección y defensa de los animales u otras instituciones sin ánimo de lucro y el no contar con este servicio conlleva un problema de salud pública e incluso un problema de seguridad vial por el riesgo de accidentes que pueden provocar los animales en libertad".