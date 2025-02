El PSOE de Badajoz denuncia que el Ayuntamiento de Badajoz lleva seis años sin implantar un Plan de Igualdad

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Badajoz lleva seis años sin implantar un Plan de Igualdad. "El asunto es muy grave, es una demostración de la desidia e incompetencia que ya no puede tapar el equipo del PP y que puede tener una sanción de hasta 225.000 euros, que pagaríamos todos los pacenses", ha manifestado la concejala del PSOE de Badajoz, Concha Baños quien asgeura que "Gragera y compañía consideran al Ayuntamiento de Badajoz su cortijo, donde pueden hacer lo que les venga en gana, sin tener en cuenta legislación o normativa alguna".

El Grupo Municipal Socialista, estando al tanto de la obligación de que el Ayuntamiento de Badajoz contara con su Plan de Igualdad y con la preocupación de que se estuviera incumpliendo, pidió una Comisión Extraordinaria de Recursos Humanos, celebrada el 28 de enero, para que se les informara de manera exhaustiva de la situación.

La concejala socialista Concha Baños destaca que “después de contestar con evasivas (Eladio Buzo) a todas nuestras preguntas, y para ahorrarles tiempo, la conclusión es que el plan es que no hay plan, ni lo hay ni lo ha habido con anterioridad, es decir, nuestro ayuntamiento que, evidentemente, que tiene la obligación de tenerlo implementado, no lo tiene, está cometiendo una infracción muy grave y por tanto, arriesgando a que tengamos que pagar de los bolsillos de la ciudadanía pacense una sanción de cientos de miles de euros solo por su dejadez y su ineptitud. Eso contando con que no hayamos pagado ya alguna sanción en años anteriores, cuestión esta que el señor Buzo también afirma desconocer”.

Lo que sí mostró en esa comisión el concejal de Recursos Humanos fue un diagnóstico sobre igualdad, sin saber de dónde venía, ni la empresa que lo hizo, ni de cuándo se contrató, pero que en el PSOE sí lo han terminado sabiendo: de 2019 a Bienestar by CSP. El PSOE ha pedido hoy mismo acceso a todos los expedientes de asistencia técnica para la elaboración e implantación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Badajoz.

Según ha podido conocer Concha Baños lo primero que se hizo fue un contrato menor adjudicado a la empresa Coordinación de Seguridad y Proyectos S.A., (ahora llamada Q Safety by Quirón Prevención S.A.,) con fecha 8 de junio de 2018 por valor de 8.497,83 euros para la elaboración del Plan de Igualdad de manera integral, no solo diagnóstico. Otro expediente, de 2018, mediante procedimiento negociado sin publicidad y por 16.500 euros para la elaboración e implantación del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Badajoz, sin conocer el adjudicatario y resultado de este, algo que tampoco saben detallar desde el equipo de Gobierno.

Explica Baños que el Ayuntamiento de Badajoz no tiene implementado un plan de igualdad y por lo tanto está cometiendo una infracción muy grave sancionada con hasta 225.000 euros. Concha Baños ha recodado que, a los dos días de celebrarse a petición del PSOE la Comisión Extraordinaria de Recursos Humanos, un sindicato ha denunciado al ayuntamiento ante la inspección de trabajo por este motivo.

Además, existe un contrato menor con una cuantía de 8.497 euros en 2018 para la elaboración del plan de igualdad, aunque ni en la actualidad ni anteriormente, ha existido plan alguno. Y existe también un expediente de licitación también en 2018 del que solo se conoce el documento mencionado, sin saber las empresas invitadas, el resultado de las negociaciones y, en definitiva, el resultado y el producto: El Plan de Igualdad para el Ayuntamiento de Badajoz, según ha detallado la concejala socialista Sandra Caballero, que también ha participado en la rueda de prensa, quien ha destacado que los procedimientos empleados han sido poco transparentes, no en vano, actualmente la normativa los considera excepciones al principio de publicidad y transparencia.

Cocha Baños ha lamentado que el consistorio pacense dé un mal ejemplo a empresarios que sí han implantado en sus empresas el Plan de Igualdad, creando un pésimo agravio comparativo.

Recuerda Baños, que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece la obligatoriedad para todas las empresas españolas de más de 250 personas en plantilla de elaborar e implementar un plan de igualdad. Esa ley se modifica a través del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y disminuye ese número de personas en plantilla de 250 a 50. Hoy por hoy, debe implantarse en cualquier administración a los tres meses de cada nueva legislatura.

En la primera fase se reúne a una mesa o comité negociador formado por representantes de los sindicatos, personal de la empresa, asesores o asesoras en igualdad. Ese comité decide cómo se va a realizar el plan que, por lo general, se encarga a una empresa. A partir de ahí se revisa y evalúa cada seis meses la implementación del plan. En la segunda fase se elabora el diagnóstico. Tras presentar un cuestionario al personal de la empresa, se recogen datos se analizan, se desagregan por sexo y se sacan conclusiones (por ejemplo, sobre brecha salarias, paridad de género…). La tercera fase sería la redacción o el diseño del plan, con sus objetivos, sus actividades y sus indicadores de evaluación para los cuatro años que dura el plan y su registro obligatorio en el Registro de Planes de Igualdad. Luego vendría la puesta en marcha del plan con evaluaciones continuas, a los cuatro años la evaluación general y vuelta a empezar.

Y concluye que se considera infracción muy grave y las sanciones pueden ser de hasta los 225.000 euros.