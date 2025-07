El PSOE de Badajoz critica el "fracaso" del PP en materia de vivienda protegida

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado el "fracaso" del Partido Popular en materia de vivienda protegida, ante lo que tacha la situación de la misma de "insostenible" y acusa tanto a la Junta de Extremadura como al consistorio, ambos gobernados por los 'populares', de "dar la espalda a una necesidad social cada vez más acuciante".

La portavoz socialista, Silvia González, ha expuesto al respecto que "5.529 solicitudes para 82 viviendas del ayuntamiento y una Junta que nos niega 382 pisos que nos corresponde es muy preocupante", ante lo que se pregunta "qué más necesita" el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, "para alzar la voz y para considerar la construcción de vivienda asequible una prioridad".

Según los datos hechos públicos por la propia Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba), se han presentado 5.529 solicitudes para acceder a las 82 viviendas que se promueven en Cuartón del Cortijo y Ronda Norte. Esto supone una media de 67 demandantes por cada piso, un dato que refleja, a juicio de Silvia González, "una situación de emergencia habitacional que el PP ni quiere ver ni quiere resolver de verdad".

"Y esto por qué ocurre, pues porque desde 2014 el equipo del PP en el Ayuntamiento de Badajoz solo ha construido 11 viviendas, una al año y eso, sí que es una vergüenza. Me dirán que los tipos de interés estaban altos", ha expuesto, junto con que "esos mismos tipos de interés no les ha impedido anunciar vivienda cada dos años que luego no hacían".

De igual modo, ha afirmado que, mientras "miles" de familias se quedan fuera, el ayuntamiento saca promociones de "pocas" viviendas, "muchas menos de las que prometieron en campaña", a la par que ha pedido a Ignacio Gragera "menos propaganda, menos fotitos y más política útil".

Al mismo tiempo, los socialistas han recordado en nota de prensa al equipo del PP que en 2022 consideraban urgente la necesidad de viviendas en Valdebótoa y le pidieron a la Junta socialista que hiciera 100 casas, "algo que ya ni piden a la junta, ni hacen ellos desde Inmuba".

El PSOE de Badajoz ha criticado también a la Junta de Extremadura al recordar que ha asignado a Badajoz "únicamente" 477 viviendas públicas dentro del Plan Habita, cuando por población deberían haberse destinado "al menos" 859.

"Nos han robado 382 viviendas. Y no lo decimos nosotros: lo dice un cálculo proporcional básico. Cáceres, con 95.000 habitantes, recibe 544 viviendas; Badajoz, con 150.000, solo 477. La Junta actúa con desprecio hacia esta ciudad y el ayuntamiento calla", ha denunciado González.

Para los socialistas, "este doble fracaso del PP -uno por acción, el otro por omisión- revela una absoluta falta de voluntad política para garantizar el acceso a la vivienda en Badajoz". "El problema no es nuevo" y llevan "años" advirtiendo que la demanda crece, los precios suben, los jóvenes se marchan y las familias no pueden acceder a una vivienda "digna". "Pero ni María Guardiola desde Cáceres ni Gragera desde Badajoz parecen querer enterarse", ha lamentado la portavoz.

El Grupo Socialista ha exigido al alcalde "que se plante con firmeza" ante la Junta y reclame "lo que corresponde a Badajoz por derecho", "sin mirar el carné político de quien gobierna". Al mismo tiempo, insta al ayuntamiento a acelerar el ritmo de promoción pública y a presentar un plan "serio y continuado" de construcción de vivienda protegida, "no promociones sueltas que llegan tarde y mal y que incluso menguan".

"Lo que se está viendo con Inmuba, con la cantidad de solicitudes presentadas, es solo la punta del iceberg. Badajoz necesita vivienda y el PP lo único que ofrece son parches porque resultan insuficientes", ha señalado Silvia González, quien ha concluido que "el resultado verdadero" es que hay "miles de familias sin vivienda en Badajoz y mientras tanto el PP falla en el ayuntamiento y la Junta".