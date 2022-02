El PSOE de Badajoz apunta a una "guerra sin sangre" entre PP y Cs en relación al presupuesto municipal

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha apuntado a una "guerra sin sangre" entre Partido Popular y Ciudadanos en relación al presupuesto municipal en el que "se pisan el territorio".

Así y en relación a las cuentas del ayuntamiento, ha sostenido que el primer edil, Ignacio Gragera, de Cs, habló el miércoles sobre el mismo aunque con "pocos detalles hasta presentárselo al PSOE", pero que el viernes el PP emitió una nota de prensa "por su cuenta", "desmarcándose de los deseos del alcalde y aportando nuevas informaciones en un ejemplo claro de deslealtad", a tenor del cual los socialistas han pedido que "dejen de hacer el ridículo".

En nota de prensa, han sostenido que en ambos partidos "parece que siguieran el lema de 'Si yo no engordo, no engordas tú'" y que "no deben estar conformes con el reparto que hicieron de áreas y ahora luchan por apropiarse del relato".

En este sentido, han continuado, la Junta de Gobierno del pasado viernes carecía de temas de interés y el PP "aprovechó la ocasión para colar al concejal de Hacienda anticipando detalles del presupuesto de 2022".

"Y lo hizo el concejal del PP para marcar su territorio en la guerra que tienen con Ciudadanos por arrogarse la capacidad de decisión y nuevas medidas, dejando fatal al alcalde, que más institucional y responsable, creyó conveniente trasladar antes detalles del presupuesto al PSOE y UP", ha expuesto.

Para el PSOE, el concejal de Hacienda "ni puede ni debe solapar que sea el alcalde quien anuncie el aplazamiento de impuestos o el montante total del presupuesto", a la vez que ha remarcado que "no es la primera vez que ocurre, ni será la última".

Al respecto, ha ejemplificado que si el concejal de Vías y Obras, de Cs, Carlos Urueña, avanza arreglos de calles "y lo hace casi a diario", "ahí están solícitos" María José Solana y Eladio Buzo, del PP, "hablando de las mismas calles y poniendo otra vez en valor la alta inversión, la misma que racanearon en las anteriores legislaturas", a tenor de lo cual el PSOE ha pedido a los dos partidos "más sensatez, sentido común y dejar de hacer el ridículo por este afán absurdo de pisarse titulares".

Por otro lado, ha expuesto que este equipo de gobierno "está dispuesto a hacer el más difícil todavía" y, tras "vender muchas veces todo lo que quieren hacer", como por ejemplo, la obra a realizar en la plaza de los Reyes Católicos y calles adyacentes de la que han informado en 23 ocasiones, "ahora toca trasladar lo que sueñan, sus fantasías y aspiraciones".

Los socialistas ven "alucinaciones" del equipo de gobierno, dado que han hablado de ampliar la plataforma única a más calles sin estudio ni presupuesto, de regenerar plazas en el Casco Antiguo, ya anunciadas en 2019, y de nuevas licitaciones que todavía no se han producido. "Hasta avisan de licitar de nuevo obras desiertas que llevan medio año paradas y que ya pidió el PSOE a inicio de año. En definitiva: hablan más que hacen", concluye.