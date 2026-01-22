La provincia de Badajoz apuesta por la tecnología con gemelos digitales que permiten descubrir paisaje e historia

La provincia de Badajoz se ha mostrado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Ifema, Madrid, como un destino turístico sostenible e inteligente que aúna innovación y tradición y humanidad y tecnología y que apuesta por esta última a través de gemelos digitales en una veintena de poblaciones que invitan a descubrir el patrimonio natural, histórico, cultural o gastronómico pacense, además de analizar flujos turísticos o planificar con mayor precisión

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado la oferta turística de la provincia bajo el lema 'Inteligencia, identidad e innovación en la provincia de Badajoz' en el stand de Extremadura en Fitur, una cita que ofrece la posibilidad y oportunidad de mostrar un destino que está "preparado" para recibir a los visitantes que estén dispuestos a disfrutar de un patrimonio natural, histórico, cultural, gastronómico y humano "exclusivo y único en el mundo".

Así, ha reivindicado un turismo "de calidad", sostenible y preparado para afrontar los desafíos del sector "con herramientas del siglo XXI". "El turismo siempre ha estado en constante evolución, ahora en un profundo cambio en la forma de viajar, porque los turistas buscan experiencias auténticas, personalizadas y seguridad", y elegir destino requiere una información anticipada y "clara" de cómo relacionarse con el territorio, además de planificar aquello que se va a visitar.

Del Puerto ha aseverado asimismo que el turista quiere visitar un territorio sostenible, vivo, dinámico, diverso y con personalidad. "Y precisamente personalidad es lo que diferencia e identifica a la provincia de Badajoz", la cual "se puede mirar desde la perspectiva de disfrutar de un turismo sostenible, de una tierra con mucha vida y también capaz de innovar desde el mundo rural".

En este punto, ha resaltado que desde la Diputación de Badajoz impulsan un modelo turístico basado en el conocimiento, en los datos y en la cooperación entre los municipios. Un modelo turístico sostenible, ha detallado, que combina la innovación, la sostenibilidad y el equilibrio territorial, "porque ante todo tenemos que respetar el entorno así como a las futuras generaciones", al tiempo que permite que "la innovación refuerce la identidad y que la tecnología se convierta en una aliada a la hora de tomar decisiones".

Una de las herramientas principales para conseguir este objetivo son los conocidos como gemelos digitales, ante lo que ha recordado que en la pasada edición de Fitur anunciaban este proyecto y, un año después, este miércoles pueden decir que ya son una realidad, con más de 600.000 euros invertidos en los mismos en 20 municipios.

Sobre estos últimos, los ha definido como "un espejo virtual de la realidad" y "una presentación viva" de nuestros pueblos, paisajes y recursos que se alimenta de datos en tiempo real y permite con ello entender mejor qué ocurre en el territorio y cómo evoluciona, "en definitiva es una réplica virtual del municipio" y permite analizar flujos turísticos, prever comportamientos, simular escenarios y "algo muy importante" como planificar con mayor precisión.

A su vez, los municipios también pueden comunicar y mostrar "mejor" y pueden ofrecer una experiencia "más completa y más accesible" a aquellos que están pensando en visitarlos, ha detallado, dado que la forma del viajero de acercarse al destino es más directa y antes de hacer la maleta con destino a la provincia pacense puede explorarla de forma virtual, recorrer rutas en 3D y descubrir así puntos de interés, eventos o experiencias que les puedan interesar en el ámbito de la cultura, naturaleza, historia, gastronomía, patrimonio o aventuras.

De este modo, se trata de un modelo tridimensional, dinámico y conectado a datos en tiempo real, por lo que una vez que el visitante esté en algún municipio este gemelo digital va a poder seguir acompañándole en su viaje por la provincia, al contar con información actualizada, una señalización turística inteligente o contenido de realidad aumentada que enriquece la estancia para conectar mejor con la historia, el patrimonio y la vida local.

En este punto, la presidenta de la diputación pacense ha explicado que el gemelo digital va a ayudar al turista, pero también a la institución provincial y a los municipios a poder cuidar mejor de la provincia, tras lo que ha señalado que, ante el turismo de masificaciones con concentraciones excesivas y un impacto negativo sobre determinados espacios, estos gemelos digitales permiten distribuir mejor esos flujos, además de detectar situaciones de saturación y proteger los entornos más sensibles desde el punto de vista ambiental o patrimonial.

Una herramienta que, de cara a las empresas, y sobre todo a las pequeñas y a los emprendedores del mundo rural, también les abre una puerta a nuevas formas de promoción, comercialización y creación de ofertas con experiencias adaptadas a lo que demandan hoy en día los visitantes.

En su intervención, Raquel del Puerto ha puesto el acento en que esta estrategia de aplicar la innovación al turismo la siguen desplegando de forma integral y que, "de hecho", ya están sensorizadas cinco playas de interior con bandera azul y en los próximos meses se terminará de hacer lo propio con el resto de las playas con una plataforma inteligente de destinos, lo cual va a convertir a la provincia de Badajoz como el primer destino nacional con playas de interior inteligentes y con bandera azul.

Al mismo tiempo, siguen dotando de sensores y del programa 'El Internet de las cosas' a más recursos, como el Camino Mozárabe de Santiago, o de cámaras de conteo de cicloturistas en el Camino Natural del Guadiana. Otra apuesta de la Diputación de Badajoz es el astroturismo y dentro de éste por una de las redes de medición del cielo nocturno más amplias del país, dotada con más de 200 fotómetros.

Al respecto, ha detallado que se acaban de determinar los planes de señalización turística inteligente en cuatro comarcas con un presupuesto de 500.000 euros, y tienen previsto ampliar esta actuación al resto de las mismas, a tenor de lo cual ha precisado que esto permite una transformación inteligente en la señalización turística para orientar mejor a los visitantes y gestionar los flujos de manera dinámica.

Estas iniciativas innovadoras se suman a otras que, durante el último año, han reforzado el turismo extremeño, como son los 10 miradores turísticos que están a punto ya para ser disfrutados, alojamientos rurales en edificios rehabilitados, programas de dinamización o campañas de promoción en comunidades cercanas, ha concluido Del Puerto, que ha estado acompañada en su visita a Fitur del vicepresidente primero, Juan María Delfa, y de los diputados Ana Valls, María Concepción López y Saturnino Alcázar.