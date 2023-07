La programación del Festival Folklórico Internacional de Extremadura arranca el 12 de julio en Badajoz y otras localidades extremeñas

Grupos procedentes de Albania, Corea, Eslovaquia, Georgia, Portugal y España, en concreto de Zamora, Valencia Alcántara y la localidad anfitriona, actuarán en el 42º Festival Folklórico Internacional de Extremadura, que se celebra del 11 al 18 de julio en la ciudad de Badajoz, junto a las localidades pacenses de Valencia de Alcántara, Valdelacalzada, Castuera, Fuente de Cantos, Pueblonuevo del Guadiana y Oliva de la Frontera y la cacereña de Torreorgaz.

Una nueva edición de este festival que, durante ocho días, estará representado por un amplio surtido de opciones de danza y de música, típicas de las distintas costumbres culturales que han perdurado a lo largo de los años, y que estas agrupaciones muestran como símbolo de la representatividad de su cultura. Además de las galas que se celebrarán en el Teatro López de Ayala de Badajoz, también sus calles y distintos escenarios de poblaciones extremeñas serán el marco para disfrutar de esta amplia selección de danzas.

En esta ocasión, los grupos participantes son el Conjunto Folklorico 'Mokra' (Amistad) de Albania; el Hwaseong Dance Company y Group de Tambores Ryu de Hwaseong de Corea; el Conjunto Folclórico Trencan de Eslovaquia; The Adjarian Song and Dance State Academic Ensemble Arsiani de Georgia, y el Rancho Folclórico de Ponta do Sol de Madeira (Portugal).

Asimismo, representarán a España junto al conjunto anfitrión que es la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, Juéllega Extremeña de Valencia de Alcántara y el Grupo Don Sancho de Zamora, en el marco de este festival cuya programación incluye una jornada de juegos tradicionales y otra de talleres de danza en el paseo de San Francisco de la capital pacense.

El festival cumple su 42º edición desde sus inicios en 1980 y se trata de una cita con el folklore que pone en valor la cultura y las tradiciones de distintos países de todo el mundo.

La programación del Festival Folklórico Internacional de Extremadura arranca el 12 de julio con la jornada de juegos tradicionales en San Francisco y actuaciones en Torreorgaz, Valencia de Alcántara y Valdelcalzada, y continúa el jueves 13 con el desfile de los grupos por las calles del centro por la mañana y a partir de las 21,30 horas el izado de banderas e inicio en la Plaza Minayo, para dar paso a la ceremonia de apertura en el López de Ayala con los grupos de Badajoz, Madeira y Eslovaquia.

El viernes 14 habrá una breve animación de los grupos en la Plaza de España de Badajoz y una recepción con las autoridades, la gala en el López con las agrupaciones de Valencia de Alcántara, Albania y Corea del Sur, y la actuación en Castuera, para concluir el sábado 15 con el taller de danza en San Francisco, y la ceremonia de clausura con Zamora y Georgia. Las actuaciones en Fuente de Cantos, Pueblonuevo del Guadiana y Oliva de la Frontera serán el día 17.