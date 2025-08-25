El programa 'Las verbenas del López' del Teatro López de Ayala de Badajoz vuelve en septiembre con el grupo Soversion

El programa 'Las Verbenas del López' vuelve en septiembre a la Terraza de Verano del Teatro López de Ayala de Badajoz el viernes día 4 a partir de las 22,00 horas con el grupo Soversion. Las entradas tienen un precio de 15 y 12 euros.

Roberto Cabral a la voz y guitarra; Francisco 'Kiko' Nascimento, voz y guitarra; Dinis Adagas al bajo y Luis 'Ziul' Penetra a la batería forman Soversion, que representa una revolución acústica.

"Mucho más que una banda de versiones es una experiencia", según ha detallado en nota de prensa el teatro de la capital pacense, que ha explicado que en un rincón histórico del Alentejo portugués, en la ciudad fronteriza de Elvas, nació en 2005 una banda que transformaría "para siempre" el concepto de "versión acústica".

Soversión representa "una esencia": "reinventar lo que ya conocemos, sorprender con lo familiar y convertir cada concierto en una celebración única e inolvidable".

Con casi 1.000 actuaciones a sus espaldas en toda la península Ibérica, Soversion se ha consolidado como una de las bandas de versiones acústicas más impactantes y queridas de Portugal, cruzando con éxito la frontera para conquistar públicos de todas las edades en salas, teatros, festivales y eventos emblemáticos de España y Portugal

En un mundo saturado de electrónica y efectos, Soversion apostó desde el inicio por la pureza acústica, sin renunciar a la fuerza, a la garra y al espectáculo. Lo que parecía un formato más íntimo o limitado, ellos lo convirtieron en una "experiencia electrizante", donde la cercanía con el público no significa menos intensidad, sino todo lo contrario: más conexión, más emoción, más verdad.

Desde los primeros acordes hasta el último bis, un concierto de Soversion es una "montaña rusa de estilos, emociones y recuerdos musicales que se mezclan con una frescura desbordante".

Algunos de los artistas versionados son U2, Muse, Radiohead, Nirvana, Queen, Rolling Stones, The Beatles, Michael Jackson, Lady Gaga, Red Hot Chili Peppers o Alicia Keys, entre otros.