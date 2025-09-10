El Premio Arturo Barea de Investigación Cultural de la Diputación de Badajoz mantiene abierta la entrega de propuestas

El Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz mantiene abierto hasta el próximo 26 de septiembre el plazo de entrega de propuestas para el Premio Arturo Barea de Investigación Cultural, dotado con 8.000 euros.

El certamen, cuyas bases se hicieron públicas el pasado mes de abril, pretende reconocer y premiar el esfuerzo investigador de los participantes y apoyar la investigación cultural que se realiza desde Extremadura o sobre Extremadura y, en concreto, sobre el conjunto de la contemporaneidad española (siglos XIX y XX).

Los trabajos podrán presentarse en soporte papel (un ejemplar) y digital dentro de un sobre o carpeta en cuyo exterior deberá constar la siguiente indicación: Premio 'Arturo Barea' 2025 - Delegación de Cultura y Deportes, informa la institución provincial en una nota de prensa.

Las propuestas deberán enviarse a la Oficina de Información Administrativa de Diputación de Badajoz, (calle Felipe Checa, 23.- 06071- Badajoz), o mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cabe recordar que los trabajos premiados en ediciones recientes han sido 'El proceso de aculturación de Olivenza durante el siglo XIX', de Heliodoro Núñez López, en 2024; el 'El Partido Comunista de España en Extremadura durante el Frente Popular: República y guerra (1936-1939)', de José Hinojosa Durán, en 2023; y 'Las redes de la ficción. Cuentos de Extremadura y el mundo', de Enrique Jorge Barcia Mendo, en 2022.