Los policías locales de Badajoz cobrarán la próxima semana los atrasos de los servicios extraordinarios de 2021

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado que los policías locales de la ciudad cobrarán este mes, antes incluso que la nómina de mayo, los atrasos de los servicios extraordinarios de 2021, mientras que en el caso de los correspondientes a 2022 se abonarán con la del mes de junio.

Gragera ha detallado que este jueves se han recibido los informes correspondientes para la justificación de los servicios prestados hasta la fecha, incluidos los del año 2021, y que "existe ya informe favorable" de los servicios municipales y están terminando de redactarlo, por lo que convocarán al efecto para aprobar el abono de los servicios pendientes del año 2021 una Junta de Gobierno Local extraordinaria el próximo lunes por la mañana para aprobar en la misma el abono de esos servicios.

"De manera y de forma paralela", ha continuado, este viernes en la convocatoria de la Comisión de Economía y Hacienda para el próximo pleno ordinario de este mes también van a incluir dentro del orden del día de esa comisión un expediente administrativo, que se denomina 'reconocimiento extrajudicial de crédito, para dar cobertura y el visto bueno al abono a las cuantías que se adeudan con fecha de 2022.

De esta forma, ya a partir de la semana que viene se van a iniciar los trámites para incluir en una nómina extraordinaria los abonos pendientes del pasado año, "y por tanto la Policía Local, aquellos que estén pendientes de pagos de servicios extraordinarios, recibidos y prestados en el año 2021 van a recibir el pago con anterioridad a la nómina ordinaria del mes de mayo", ha puntualizado.

Así lo ha querido anunciar tras "muchísimas dudas", "muchísima discrepancia" e "incluso en alguna ocasión falta de confianza" y "acusaciones por parte de algún sindicato respecto a si esto se iba a poder poner en marcha o no": "Ya anunciamos que a partir de la semana que viene se va a hacer así, tenemos el visto bueno de todas las partes y por tanto vamos a liquidar esa deuda del 2021".

Respecto a la que queda de 2022, el primer edil ha señalado que está pendiente de la aprobación del reconocimiento extrajudicial en el próximo pleno y que se abonará la deuda pendiente en la nómina del mes de junio.

"Es decir, ya hoy estamos en disposición de garantizar a todos y cada uno de los policías locales de esta ciudad que tienen servicios extraordinarios pendientes que el ayuntamiento liquidará y estará al día con ellos a más tardar a finales del mes de junio", ha hecho hincapié, "iniciando ese primer pago o esa primera tanda de pago, el inicio de ese expediente, a partir del próximo lunes" que será cuando se apruebe ese abono en Junta de Gobierno Local.

De igual modo y sobre cuándo recibirán "exactamente" el abono en sus nóminas, no ha podido dar un día concreto, aunque ha insistido en que le han "garantizado" y se han "comprometido" los diferentes servicios municipales a tener ese pago realizado antes de la percepción de la nómina ordinaria del mes de mayo, que suele estar en torno al día 27 o 28, a tenor de lo cual ha agradecido a los servicios implicados que se han "volcado" en darle una solución administrativa "rápida, urgente y definitiva a este asunto".

Gragera ha remarcado que el equipo de gobierno sigue trabajando para solucionar el "conflicto planteado" por parte de los sindicatos de la Policía Local respecto a los servicios extraordinarios, sobre lo cual ha avanzado que, como anunció la pasada semana, en la Junta de Gobierno Local de este viernes han aprobado de forma definitiva el calendario de servicios extraordinarios de 2022, que contempla unos 440 de los cuales 50 son para "imprevistos".

Según ha concretado, para estos servicios ya existe partida presupuestaria y ese calendario asciende a un total de 136.000 euros que están dotados y con cobertura presupuestaria "y por tanto a disposición de aquellos policías que vayan a prestar esos servicios", de manera que ya dan cobertura a toda la anualidad. "Y ya normalizamos y regularizamos la situación de 2022", ha dicho.

Por otro lado, el regidor ha pedido a los sindicatos policiales que "tengan en cuenta" esta "voluntad", "realización y acortamiento de los plazos administrativos que ellos consideraban imposible" pero que desde el ayuntamiento lo están "haciendo posible", y ha apuntillado que "ya no es solo una muestra de buena voluntad" o la palabra del alcalde, sino actos administrativos en concreto que van anunciando y aprobando "a medida que van pasando los días" y que los informes están hechos.

"Una vez más", ha apelado a la vocación de servicio público "de todos y cada uno de los miembros de la plantilla de la Policía Local para que esta ciudad, una vez que se han solucionado los principales escollos administrativos, no pierda ni una sola oportunidad, no ya de celebración o no de eventos", sino de seguir posicionando Badajoz en eventos "muy importantes" para la misma, y la región.