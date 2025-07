La Policía Local de Badajoz incorpora once vehículos entre coches, motos y furgonetas

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este jueves los nuevos vehículos de la Policía Local, un total de once entre coches, motos y furgonetas entre los que se cuentan vehículos tipo SUV equipados con la última tecnología de seguridad, dispositivos anti atragantamiento, botiquín y desfibrilador, todo ello con una inversión superior a 585.000 euros.

El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha explicado en declaraciones a los medios en este acto de presentación de los nuevos vehículos de la Policía Local en la calle Stadium, que se trata de siete de cuatro ruedas (coches patrulla) más uno que es camuflado, que no está rotulado y que no pueden dar a conocer para no desvelar ni su matrícula ni su identificación.

De este modo, son ocho vehículos de cuatro ruedas en total, todos de la marca Toyota, híbridos y que tienen también un desfibrilador para casos de emergencias incluido en cada uno, y que cumplen con el compromiso de etiqueta verde al ser hídridos; junto a cuatro motocicletas de la marca Yamaha que vienen a unirse al parque móvil de la Policía Local, para prestar un "mejor" servicio, de "cercanía" y poder tener mayor agilidad a la hora de poder acceder a los lugares en los que sean requerido los agentes.

Además de estos vehículos, ha explicado, faltan por presentar otras tres furgonetas que están incluidas dentro de este lote, con una inversión de más de 585.000 euros que hace el Ayuntamiento de Badajoz "para intentar que los policías puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles, tanto por medios materiales como en medios personales por supuesto", como también es "una muestra más" de su "compromiso" con "una correcta prestación de este servicio, tan fundamental y tan importante para la ciudad".

Gragera espera que se les pueda dar "buen uso" y que puedan servir y ayudar, tanto a los propios policías como la ciudadanía, a prevenir las conductas "incívicas y antisociales" que tienen el deber de perseguir y que, por tanto, también ayuden a que la ciudad "esté un poquito más segura y pueda ayudar, a través de su policía, a los vecinos", a que se comporten "correctamente" y poder "tener una vida tranquila, una vida en paz, que es lo que busca toda labor policial".

Sobre la actual situación del parque móvil de la Policía Local, ha apuntado que en los últimos años, hace un par, hicieron una presentación "importante" de una renovación de vehículos que se hizo en este caso en el Parque de Los Sitios y que en este caso presentan estos nuevos, a la par que ha reconocido que la orden que limitaba, tanto la antigüedad como el kilometraje, "se ha flexibilizado" y "por tanto" tienen un parque móvil en dicho cuerpo que cree que es "el más puntero" y "más moderno" de Extremadura.

"En ese sentido, muy satisfechos y muy contentos de poder haber puesto solución a algunos problemas que venían determinados, no tanto por la antigüedad de los vehículos, sino por una normativa muy muy estrecha", ha indicado, por lo que "ahora" no sólo los vehículos nuevos, sino que aquellos que han superado "un poquito" esa antigüedad, también pueden ser mantenidos en uso y tienen la "inmensa suerte" de tener un cuerpo policial "con un personal muy cualificado y con unos medios materiales". Unos vehículos nuevos que no sustituyen a otros, sino que se suman.

Por otro lado y preguntado por el 'multacar', el primer edil ha indicado que se recepcionará en los próximos días y que se pretende poner en marcha próximamente, para lo cual "justo antes" de que entre en funcionamiento avisarán para que la gente y la ciudadanía sepa que "las conductas incívicas de aparcar en doble fila durante muchos minutos, al final se van a perseguir" en una época del año en la que, apunta, "la doble fila pierde un poco de influencia en la ciudad como consecuencia de las vacaciones".

"Obviamente, nosotros tenemos que intentar ponerlo en marcha ya para que la gente entienda que, a la vuelta de las vacaciones, ese tipo de conductas que hasta la fecha no se perseguían con toda la eficacia que quisiéramos nosotros, ahora sí que se van a perseguir", ha agregado Gragera, que ha pedido que, antes de llegar a la sanción, la gente se conciencie y entienda que "su comodidad provoca problemas a terceros", como que "mucha gente no pueda llegar al trabajo" o que en el autobús se retrasen sus líneas dado que "genera perjuicios a mucha parte de la ciudadanía".

De este modo, esa "concienciación" previa la van a hacer y esa "información previa va a estar", pero la ciudadanía también tiene que saber que, en el momento en el que esa fase pase, iniciarán la de sanciones.

Por último y sobre la incorporación de nuevos agentes, el alcalde ha destacado que, en principio, están pendientes de que se inicie el proceso del tribunal único, porque son "muchas plazas las que están pendientes" y las que se van a mandar desde la ciudad. En relación a la última promoción, están todos incorporados y trabajando desde abril, mientras que, en cuanto la Junta de Extremadura lance el citado tribunal único, Badajoz estará en el mismo y lanzará unas 25 plazas de policías para este año 2025, que se vendrán a sumar a la plantilla que ya existe.