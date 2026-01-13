Detenido un hombre de 81 años por matar presuntamente a su mujer en Badajoz

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia de género a la espera de su confirmación el fallecimiento de una mujer de 78 años en la ciudad de Badajoz.

El el presunto autor, su marido de 81 años, fue detenido por estos hechos y ha ingresado en prisión, según la Policía Nacional.

Este lunes ha fallecido una mujer en el Hospital Universitario de Badajoz "presuntamente por lesiones causadas por un caso de violencia de género", en relación a lo cual han matizado que está en investigación y "aún no" se cuenta con la "confirmación definitiva".

La "agresión" se produjo el pasado viernes y, en principio, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Badajoz está llevando el caso, han detallado, junto con que no se cuenta todavía con los datos de la autopsia.

Igualdad recaba datos sobre el presunto crimen machista

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos sobre este presunto crimen machista que, de confirmarse, elevaría a cuatro las asesinadas en 2026 por violencia de género y a 1.345 desde 2003.

En lo que va de 2026, el departamento que dirige Ana Redondo ha confirmado tres casos: en Jaén, Las Palmas y Cádiz. En este sentido, 2026 ha tenido el peor comienzo de año en materia de violencia de género desde 2023, cuando, a fecha de 12 de enero, se contabilizaban cuatro casos.