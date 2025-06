El pleno del Ayuntamiento de Badajoz da luz verde por unanimidad a destinar 8 millones a la piscina de la margen derecha

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz celebrado este jueves, día 26, y correspondiente al mes de junio, ha aprobado por unanimidad de los grupos del PP, PSOE y Vox y el concejal no adscrito dos puntos que permiten destinar 8 millones de euros a la piscina de la margen derecha, entre un expediente de cambio de finalidad y otro de créditos extraordinarios.

El concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha sido el encargado de detallar ambos puntos, por un lado un cambio de finalidad de una serie de créditos que estaban pendientes de uso y que van a utilizar en este "compromiso" del equipo de gobierno y el alcalde, Ignacio Gragera, para llevar a cabo la citada piscina.

Paralelamente y con ese cambio de fin hay que hacer otro trámite, un crédito extraordinario de cara a poder hacer la piscina, ha explicado, junto con que se trata de unos 140 proyectos en un trabajo "muy minucioso" desde Economía y Hacienda para poder contar con estos 8 millones, a la vez que ha expuesto que la Junta de Extremadura "por supuesto también apoya como viene siendo tradicional desde que ha llegado María Guardiola al gobierno" este proyecto con el importe restante para hacerla.

A continuación, el edil no adscrito Carlos Pérez ha mostrado su "sorpresa" de que Gijón hable del compromiso de la Junta de Guardiola y que no conoce ninguno "firme" a día de hoy para aportar ese dinero, al tiempo que ha apuntado que estos 8 millones son gracias a proyectos que no se van a realizar y que, pese a todo, cree que es un proyecto "muy necesario que lleva mucho tiempo parado" y su voto será afirmativo porque "hay que hacerlo ya, sí o sí".

Mientras, el portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha hecho hincapié en que los vecinos quieren que se retomen las obras en la piscina, más allá de si la financiación es al 100 por cien por el ayuntamiento o en colaboración con la Junta, a la par que ha sumado que han tenido que "rebuscar" para reunir estos 8 millones y desea que no tenga "más interrupciones" y en los próximos meses vean las obras reanudadas.

A su vez, la portavoz del PSOE, Silvia González, ha incidido, tras 19 años y tres meses del primer anuncio de la piscina de la margen derecha, en el "desfile de promesas incumplidas", cambios de ubicación, modificaciones del proyecto u obras paralizadas, tras lo que ha pedido que le confirmen cuánto dinero va a poner la Junta, ha preguntado si pueden dar "por maduro" el proyecto valorado en 12 millones y ha exigido al alcalde que inicie los pasos para construir una piscina en Gévora.

Javier Gijón ha replicado que, en estos 140 proyectos, hay tanto actuaciones que no se van a llevar a cabo como créditos sobrantes, mientras que sobre la Junta ha afirmado que "por supuesto" están haciendo los trámites para complementar los 8 millones para hacer la piscina, ante lo que en el ayuntamiento están haciendo los correspondientes según sus tiempos y en el gobierno regional también conforme a los suyos para llevarlo a aprobación. "Estos son documentos contables, con lo cual la piscina se va a hacer", ha dicho.

También se ha aprobado una moción de PP y PSOE con la que el ayuntamiento se adhiere a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI con el voto en contra de Vox, cuya concejala María Jesús Salvatierra ha sostenido de la FEMP que tiene entre sus fines fundacionales y estatutarios la promoción y favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las entidades locales y sus organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, iberoamericano y árabe.

"Esta declaración institucional que PP y PSOE van a apoyar podría calificarse de tomadura de pelo al colectivo LGTBI cuanto menos", ha apuntado, dado que la FEMP que "dice defender a los homosexuales" es "la misma" que promueve abrir puertas a culturas en las que a éstos "se les cuelga de las grúas o se les arroja desde las alturas". "Los homosexuales son uno de los grupos de la población que más ha visto su seguridad afectada como consecuencia de las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal masiva, junto con el de las mujeres", ha agregado.

Al término del debate, Ignacio Gragera ha reconocido que la "pirueta" de enlazar la FEMP con la inmigración ilegal no la ha visto venir, y ha considerado que desconocen "profundamente" la labor que realizan desde dicha federación y su argumentación "decaería" en el momento en el que supieran lo que hace, como es ayudar y prestar servicios a los ayuntamientos para mejorar la vida a los vecinos.

También con el único voto de Vox, en este caso positivo frente a la abstención del resto de grupos, se ha dado luz verde a una propuesta de esta formación de declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ante la que PP y PSOE han presentado transaccionales para modificar uno de sus puntos.

Dicho punto instaba a las administraciones públicas con competencias en sanidad a que dejen de destinar el dinero recaudado de los impuestos, que debería sostener los servicios públicos y apoyar a los más vulnerables, "a gastos superfluos" o "perjudiciales" para los españoles, como la promoción de la inmigración masiva, que saturan y degradan nuestros servicios públicos, especialmente la sanidad. Vox no ha aceptado las transaccionales y Gragera se ha comprometido a traer a pleno una moción que refleje el sentir "muy mayoritario" de la corporación respecto a los enfermos de ELA.

Asimismo y por unanimidad, ha salido adelante una moción de Vox sobre la implantación de medidas de asistencia para personas electrodependientes ante posibles apagones eléctricos, transaccionada por el PP después de que la Comisión de Sanidad del Congreso haya aprobado por unanimidad recientemente una proposición no de ley relativa a la regulación de dicho paciente. De esta manera y, entre otros puntos, insta al Gobierno a regular la figura de este paciente y pide la creación de un registro o medidas para garantizar que acceden a bonificaciones de orden tarifario.

Ya en el turno de preguntas, Silvia González ha presentado un ruego referido a la noche de San Juan, cuando se produjo un retraso en el inicio de los fuegos artificiales motivado por la necesidad de que los bomberos atendieran un incendio en Cerro Gordo, ante lo que publicó en su perfil de la red social X que, en jornadas "tan señaladas", los servicios extraordinarios y ordinarios estuvieran "debidamente" organizados y separados para garantizar la atención de las emergencias.

La respuesta del alcalde fue que era "una inconsciente y una iletrada" y que antes estaba la seguridad de los vecinos de Cerro Gordo que empezar unos fuegos a su hora, como también contestó "y tu suegra Alejandro" al concejal del PSOE, Alejandro Mendoza, al corregirle un error ortográfico, ante lo que González ha pedido que rectifique y se disculpe por el tono "ofensivo, machista y desproporcionado" utilizado contra ella misma y por la alusión a dicho familiar.

Sobre su contestación, Gragera se ha reafirmado porque los servicios extras son para emergencias y el lanzamiento de unos fuegos no lo es, y los bomberos que estaban en el retén de estos últimos se tuvieron que ir a uno "real". Además, ha aseverado que "personalmente" no se sentiría "cómodo" teniendo bomberos "parados" y "preparados" para supervisar los fuegos con un edificio en Cerro Gordo ardiendo.

Si hubieran tenido 50 activos ese día, ha asegurado, los hubiera mandado a dicha barriada al estar "por delante" la vida y seguridad de las personas, entre ellas niños. "Por tanto su crítica, lícita, debió tener una respuesta, y la tuvo, contundente, porque creo que lo que no se puede pretender es sacar tajada o rédito político de una situación de emergencia", ha dicho, con familias "sufriendo" y un barrio entero "con miedo".