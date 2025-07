El plazo para pagar el IBI en la provincia finaliza el 31 de julio excepto para la ciudad de Badajoz y sus pedanías

El plazo para el pago voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en la provincia, excepto para la ciudad de Badajoz y sus pedanías, finaliza el próximo 31 de julio.

Los pagos de los recibos que tengan en su poder los sujetos pasivos del impuesto pueden hacerse en las entidades bancarias colaboradoras, a través de la web del OAR mediante el pago con tarjeta, con Bizum o mediante giro postal en cualquier oficina de Correos, presentando la carta de pago emitida por el OAR.

Igualmente, si se dispone de medios electrónicos (certificado digital o Cl@ve), puede hacerse a través de la Oficina Virtual del OAR y las Aplicaciones móviles para iOS y Android (buscando 'OAR Badajoz' en las tiendas oficiales), para la consulta, descarga y pago de recibos.

El OAR ha enviado al inicio del periodo de pago a los contribuyentes que no tienen domiciliado el pago del impuesto las comunicaciones con las correspondientes cartas de pago, recordando la obligación del pago en dichas fechas.

La Diputación de Badajoz ha señalado que, estas comunicaciones se envían como un servicio adicional, aunque no están previstas por la ley, por lo que el hecho de no recibir dichas cartas no eximirá al contribuyente de su obligación de pago.

Así, en caso de no haber recibido dichas comunicaciones, y siempre antes de la finalización de periodo de pago establecido, se pueden solicitar a través de múltiples vías.

De este modo, si se dispone de medios electrónicos, la Diputación de Badajoz pone a disposición del ciudadano la Oficina Virtual del OAR y las aplicaciones móviles (APP) para iOS y Android OAR Badajoz para la consulta, descarga y pago de recibos.

También llamando al Centro de Atención Telefónica (CAT), al número 924 210 700, o acudiendo a cualquier Oficina Comarcal del OAR, solicitando cita previa o directamente en su propio ayuntamiento.