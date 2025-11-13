Parques y jardines de Badajoz cierran este jueves por fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h

Los parques y jardines de Badajoz permanecerán cerrados durante este jueves, 13 de noviembre, debido a las fuertes rachas de viento que se prevén y el aviso amarillo en la ciudad y en la región.

En concreto, durante esta jornada se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, según ha detallado en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz, que ha avanzado que, por ello, que se cerrará el acceso al Parque del Río, La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba.

De la misma manera, se recomienda no transitar por parques y jardines ni calles arboladas y extremar la precaución. La reapertura de los espacios se efectuará durante este jueves una vez se den las condiciones meteorológicas "idóneas".