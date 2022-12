La pacense Sonia Ramos Torres, ganadora de la sexta edición de GIRA Mujeres de Coca-Cola

La pacense Sonia Ramos Torres, con su proyecto ‘Fermentatus’, ha resultado ganadora de la sexta edición del programa de formación y capacitación para el emprendimiento GIRA Mujeres, impulsado por Coca-Cola. El resultado se ha dado a conocer en el acto de clausura de la sexta edición, que ha estado presidido por la Directora de la Oficina del Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Carolina Rodríguez, y en el que también han participado Ana Callol, Chief Public Affairs, Communications and Sustainibility Officer de Coca-Cola Europacific Partners.

El proyecto de Sonia Ramos pretende hacer llegar alimentos fermentados a la dieta habitual de aquellas personas preocupadas por su alimentación, por su salud y por una búsqueda de sabores y texturas sorprendentes. Las verduras fermentadas tienen la ventaja de que no pierden nutrientes, sino que ganan, y además enriquecen la flora intestinal. Además, su sabor es superior al de una simple verdura no fermentada, con un toque suavemente ácido que satisface al paladar. Por ello, el objetivo de Fermentatus es el de producir y comercializar este tipo de alimentos y bebidas.

Durante el acto de entrega de premios, Carolina Rodríguez, directora de la Oficina del Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, ha señalado: “En España, las mujeres representan solo el 20% del total de los emprendedores del sector del emprendimiento innovador; solo el 10% de los business angels son mujeres; y las mujeres solo ocupan el 30% de los puestos de trabajo relacionados con el capital riesgo privado. Tenemos un problema evidente de brecha de género y programas como Gira Mujeres suman esfuerzos para hacerle frente". Durante su intervención apuntó que "La Estrategia España Nación Emprendedora, un documento que articula 50 medidas para transformar las bases productivas del país a través del emprendimiento innovador, incorpora siete medidas para abordar la brecha de género. Algunas de ellas ya han abandonado el papel para convertirse en proyectos y leyes con un gran potencial disruptivo, como The Break, un programa que ha puesto en marcha el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Fundación EOI, para atraer emprendedoras europeas a España y hacer frente a las brechas de género y territorial que persisten en el tejido emprendedor".

Sonia Ramos recibirá gracias a ‘Fermentatus’ un premio de 9.000 euros. El galardón consta de 5.000 euros en concepto de capital semilla para poner en marcha los cuatro proyectos ganadores, así como un curso de ESIC, valorado en 2.000 euros en un área de negocio de su elección para seguir impulsando su proyecto y una mentoría de tres meses valorada en 2.000 euros, que reciben todas las finalistas de GIRA Mujeres.

‘Fermentatus’ ha sido seleccionado entre los 10 finalistas, tras ser evaluados por un jurado profesional, compuesto por siete expertos independientes: Antonio González, CEO de Impact Hub Madrid; Alberto Levy, experto en emprendimiento, Isabel Roser, fundadora de Hilo Sostenibilidad y senior advisor ASG; Pepa Fernández, periodista de Radio Nacional de España y presentadora del magazine “No es un día cualquiera”; y Luis García Deber, presidente de Youth Business Spain.

Ana Callol, Chief Public Affairs, Communications and Sustainibility Officer de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), ha reconocido que edición tras edición de GIRA Mujeres “hemos tenido la oportunidad de descubrir el enorme potencial y talento con el que cuentan las mujeres de nuestro país. Comprobar las ganas de miles de mujeres, no sólo por encontrar un camino propio en el mundo laboral, sino por contribuir, con él, a transformar su propio entorno personal y social a través del emprendimiento. La experiencia no puede ser más gratificante”.