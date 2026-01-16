El pabellón de La Granadilla de Badajoz renovará sus 5.046 asientos y sus canastas, dentro de una actuación que se enmarca en la transformación de esta instalación deportiva con una subvención de 400.000 euros de la Junta de Extremadura que incluye la ya renovada pista y la megafonía.

De este modo, el pabellón de la CDM La Granadilla de Badajoz continúa su transformación tras la sustitución de la pista central de la misma el pasado año, en relación a lo cual el Ayuntamiento de Badajoz ha avanzado que ya se encuentra en la Plataforma de Contratación el suministro e instalación de asientos para la instalación deportiva, con un total de 5.046 nuevos asientos que cubrirán la totalidad de la grada.

Con el certificado de aprobación de los estándares FIBA, los nuevos asientos contarán con unas dimensiones de 431 mm de ancho y 350 mm de altura del respaldo y anclaje con tres puntos de fijación, así como una placa de numeración.

El mismo contrato, con un importe de 234.240,97 euros, contempla también en un segundo lote el suministro e instalación de dos canastas que sustituirán a las actuales, aprobadas por FIBA Nivel 1. Toda la información se puede consultar en el pliego, con fecha fin de presentación de ofertas el próximo 30 de enero a las 13,00 horas.

Así, según ha señalado el consistorio de la capital pacense en nota de prensa, continúa la remodelación y mejora de la instalación con el nuevo pavimento que ya pueden disfrutar deportistas y clubes de la ciudad, así como los asientos, canastas y megafonía. "Una apuesta continua por la renovación de las instalaciones deportivas de la ciudad", ha concluido.