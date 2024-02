La ópera 'Otelo', basada en la obra de Shakespeare, se representa este domingo en el Teatro López de Ayala de Badajoz

La ópera 'Otelo', basada en la obra de Shakespeare y cuya música compuso Giuseppe Verdi, se representará este domingo, 25 de febrero, a las 19,00 horas por la compañía Leonor Gago Artist Management (LGAM) en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

Las entradas para ver este espectáculo de drama lírico, cuyo argumento transcurre en la isla de Chipre a finales del siglo XV, tendrán un precio de 31 y 28 euros, durará de 2 horas y 15 minutos, con descanso, y estará traducida con subtítulos en castellano.

Así, Arrigo Boito escribió el libreto en italiano de esta obra de cuatro actos a partir de la obra 'The Tragedy of Othello, The Moon of Venice' de William Shakespeare, ha explicado en una nota de prensa el Teatro López de Ayala de Badajoz.

Los papeles principales estarán interpretados por el tenor Héctor López, que interpretará al personaje de Otelo, Iago será el barítono, Pablo Rossi contará con el papel de Rodino, mientras que Desdémona será representada por la soprano Carmen Arrieta.

Además, cuenta con la dirección musical de José Escandell, el director del coro será José Francisco Sánchez Iborra, el director de escena, Pavlo Koshka; los decorados serán traídos del Teatro Máximo Bellini de Sicilia, mientras que el vestuario es de la Ópera Nacional de Moldavia y la traducción simultánea de la Familia García de Castro con la dirección Artística de Leonor Gago.

El hilo argumental gira en torno a Otelo, un soldado valiente de avanzada edad, general moro del ejército al servicio de la República de Venecia quien se casa con Desdémona, la bella hija de un respetado senador veneciano, duque Brabancio.

Otelo será manipulado por su antiguo alférez, Yago, en la creencia de que Desdémona es adúltera y que está teniendo una aventura con su lugarteniente, Casio, por lo que se presenta como la tragedia de la incomprensión, en la que luchan el amor puro, la pasión, el orgullo, los celos o la venganza.

En el final de la obra el protagonista, "como un auténtico héroe trágico", consciente de su degradación y de su pérdida, escribirá su propio epitafio, "con la angustia del héroe destrozado".