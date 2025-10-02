CUPÓN ONCE

La ONCE reparte 780.000 euros en nueve cupones premiados en Badajoz

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido este pasado miércoles en Badajoz un total de 780.000 euros, con la venta de ocho cupones del número, el 79.483, premiados con las cinco cifras con 35.000 euros cada uno, más un cupón del mismo número y serie 025, premiado con 500.000 euros.

El vendedor de la ONCE desde el año 2021 José Antonio Gómez, ha sido el que ha vendido los nueve cupones premiados en su quiosco situado en la avenida Carolina Coronado de la capital pacense, señala la ONCE en nota de prensa.

