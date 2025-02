La ONCE presenta en Badajoz la serie 'Mucho que ver' sobre el día a día de un grupo de amigos con discapacidad visual

La ONCE ha presentado este martes en Badajoz la serie 'Mucho que Ver', protagonizada por un grupo de amigos ciegos o con discapacidad visual se reúne en su cafetería habitual para compartir su día a día y la realidad cotidiana.

A lo largo de sus once capítulos, los colegas cuentan anécdotas y vivencias personales que llevan al espectador a conocer la realidad de una persona ciega y a reflexionar en cómo relacionarnos con ellos y ellas.

La presentación de esta serie en Badajoz ha contado con la participación del delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y del presidente del Consejo Territorial, Venancio Ortiz, así como con el técnico de rehabilitación de la ONCE Rodrigo Sánchez.

Además, tres afiliados a la ONCE, Leticia Ortiz, Nicolás Ramos y Enrique Mayo, han relatado sus historias personales con discapacidad visual.

Según han relatado, esta serie realiza un recorrido por hasta once situaciones de la vida diaria a la que se enfrentan las personas ciegas como el resto de la ciudadanía, para lograr su autonomía personal, como ir al médico y saber cuándo te toca; salir a cenar y poder ver el mundo tranquilamente; utilizar el transporte público e ir donde quieres; acudir al mercado y no comprar zumo cuando quieres leche; dar un paseo o o estar en el trabajo y no saber quién ha llegado, relata la ONCE en nota de prensa.

Tras la visualización de algunos capítulos, ha tenido lugar una charla coloquio en la que el técnico de rehabilitación y las personas con discapacidad visual han contado el trabajo diario que se realiza desde los servicios sociales de la ONCE proporcionando técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas y estar totalmente integrados en la sociedad.