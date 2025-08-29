Niños de 9 años en adelante participan en Badajoz en una iniciativa dirigida a potenciar su talento digital

Niños de 9 años en adelante participan estos días en la ciudad de Badajoz en la iniciativa 'Campamento Digital', que consiste en una formación presencial y gratuita que potencia su talento digital y en la que crean, juegan y se divierten mientras aprenden a hacer un uso seguro y responsable de la tecnología, guiados por educadores especializados.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz y el Parque Científico y Tecnológico (PCTEx), se unen a la Fundación Cibervoluntarios con el objetivo común de activar y potenciar el talento digital de los más jóvenes a través de 'Campamento Digital', una actividad en la que ya han participado más de 1.200 niños de la provincia y en la que otros 400 lo harán entre agosto y septiembre.

Con respecto a Badajoz capital, desde que se puso en marcha el proyecto se han formado 520 jóvenes y se espera que más de 150 lo hagan antes de que termine el verano, la mayoría de ellos formados en los espacios habilitados por el ayuntamiento y el PCTEx en la Escuela de Ingenieros Industriales.

Así, las actividades programadas en la Concejalía de Juventud van dirigidas a niños de 9 a 13 años y se llevan a cabo esta semana y la próxima en su sede de Ronda del Pilar, mientras que en el caso del PCTEx están orientadas a jóvenes de 9 a 17 años y se desarrollan en la Escuela de Ingenierías Industriales, en el marco de un programa que se organiza en diferentes grupos de edad y en el que todos los contenidos están diseñados para adaptarse a sus necesidades y capacidades.

Los más pequeños, entre 9 y 11 años, aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en internet y crear contenido como presentaciones o vídeos. A su vez, en la franja de 12 a 13 años profundizan en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales; y para los jóvenes de 14 a 17 años se convierte en un espacio de exploración y proyección de futuro.

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, Mariema Seck, ha visitado este viernes el 'Campamento Digital' que se desarrolla en las instalaciones de Ronda del Pilar con 18 niños participantes de 9 a 11 años, y ha destacado en declaraciones a los medios que en esta actividad aprenden las competencias digitales y que "es la realidad" y el presente en el que se vive.

Y es que, para la edil, no se puede "ir en contra de lo que hoy tenemos", por lo que considera que lo mejor que pueden hacer como instituciones es acompañar en el proceso de que tanto niños como jóvenes sepan escoger esa información, la más veraz o saber y reconocer que no pueden introducir datos personales en redes, además de tener conocimientos sobre la Inteligencia Artificial dado que forma parte de nuestra vida diaria.

El director de la Escuela de Ingenierías Industriales, José Sánchez, ha explicado que, para la misma, "siempre" es un "placer" poder albergar una actividad como ésta promovida por el PCTEx y el ayuntamiento junto a Fundación Cibervoluntarios, y en la cual están integrando la tecnología para que los chavales más jóvenes aprendan a usar este tipo de herramientas de forma de segura, ante lo que ha mostrado el apoyo de la Escuela a este tipo de iniciativas.

A su vez, el director del PCTEx, José Luis Canito, ha recordado que son el "agente regional" de la ciencia, la tecnología y la innovación y ponen en contacto a las empresas de la comunidad con los grupos o centros de investigación o la Universidad para apoyarles en las citadas áreas de conocimiento, al tiempo que ha destacado la importancia de participar en esta actividad con la que se reduce la brecha digital entre los chicos y se fomenta el uso responsable de la tecnología, algo que ve "fundamental".