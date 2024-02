La muestra ExtremLab y la Filmoteca de Extremadura reúnen en Badajoz al futuro del cine extremeño

La segunda edición de la Muestra de Cine de Badajoz ExtremLab reunirá en el Teatro López de Ayala de Badajozhasta el 29 de febrero al futuro del cine de Extremadura.

La primera de las proyecciones ha sido 'Antier noche'. 'El sueño de la sultana', film de animación en el que ha participado la productora extremeña Glow, 'Arquitectura emocional 1959', 'Mamantula', 'Morir antes de morir', 'Oro rojo', 'La niña mártir', 'La función', 'O rio e seu labirinto', 'Agora fresnesim', 'Morte em agosto', 'Pelo sim pelo nao' y 'On the go' conforman el cartel de proyecciones de esta edición, que se completa con charlas, Cinelab, performances y conciertos como los de Balarrasa y Bolsa de moscas.

El Festival se desarrollará también en el Espacio Convento, la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Durante estos días, se proyectarán en las sedes de la Filmoteca de Extremadura películas que tuvieron su premier mundial en festivales como San Sebastián, Locarno o la Seminci vallisoletana, así como títulos ganadores del Goya. Tras la proyección de los filmes, los autores compartirán con el público y los alumnos asistentes sus experiencias, según indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.