Las mejoras salariales para policías locales y bomberos de Badajoz requerirá más servicios en eventos de la ciudad

Tras las últimas negociaciones con los sindicatos representativos en el Ayuntamiento de Badajoz y esas últimas Mesas de Negociaciones y toda la polémica que se viene contando en los últimos meses para presentar finalmente los presupuestos municipales del último año, les trasladamos de primera mano cómo está la situación entre Ayuntamiento y Policía Local de Badajoz y Bomberos.

Hace más de un mes se anunciaba que había un acuerdo verbal entre Policía Local y Ayuntamiento en el cual acordaron una subida salarial de 451 euros al mes por servicios extras en eventos los fines de semana. Ese fue el acuerdo firmado al que llegaron con el alcalde en su momento, y así nos lo ha trasladado a los micrófonos de Onda Cero el portavoz de la Asociación de Policía Locales y Bomberos de Badajoz (Aspolobba), Manuel Manzano.

"Siempre hay que ceder en todas las partes, en cuanto a negociaciones", nos confirma Manzano, "nosotros los policías lo hemos hecho, la parte política también lo ha hecho y creo que de esto va a salir beneficiado mucho la ciudad. No se podía seguir con esa calma tensa".

“Más salario y más trabajo para la ciudad”, según nos ha adelantado Manzano. Tanto el servicio de Policía Local como de Bomberos recibirán esas mejoras salariales realizando un trabajo extra acorde a los eventos que se celebran en esta ciudad como el próximo partido de la Selección Española de Fútbol el próximo 5 de junio en el estadio Nuevo Vivero.

Hay que recordar en la última rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local, el primer teniente de alcalde, Carlos Urueña, fue preguntado por las críticas de los sindicatos que el equipo de gobierno “no ha puesto en contra” a la ciudadanía de la Policía Local. Y preguntado por cómo están esas relaciones entre el sindicato Aspolobba, Policía Local de Badajoz y el ayuntamiento, Manuel Manzano nos aclara que la intención sigue siendo la de trabajar por y para esta ciudad tras los desencuentros que han tenido en los primeros meses de este año: "con ese encuentro de la selección española de fútbol se va a montar un dispositivo de seguridad acorde con los eventos que se celebran en la ciudad. Yo me quedo con eso, tampoco es verdad que nunca he escuchado al alcalde de incidir en el tema de conflictos; le tengo que poner mucho en valor a la concejala delegada de policía (Gema Cortés), que ha apostado muchísimo por acabar de una vez por todas con un conflicto que se venía arrastrando, igual que con el concejal de Recursos Humanos (Eladio Buzo), así que yo me quedo con lo positivo. Creo que es hora de coser y no de avivar viejos conflictos", ha matizado Manzano en declaraciones en exclusiva para nuestra emisora.