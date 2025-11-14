El Medio-Maratón Elvas-Badajoz afectará este domingo al tráfico de calles y puentes de la capital pacense

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz y la Policía Local de la ciudad han detallado que, con motivo de la celebración del 36º Medio Maratón Elvas - Badajoz, que tendrá lugar este domingo día 16, habrá cortes de tráfico en aquellas vías por donde pase la prueba para garantizar la seguridad de los participantes y el "correcto" funcionamiento y desarrollo de la misma.

En concreto, la prueba comienza a las 10,30 horas, hora española, desde el Parque da Piedade de Elvas, y los cortes de tráfico se realizarán de 11,00 a 13,30 horas. La meta está situada en la avenida de Huelva en la capital pacense.

Así, se verán afectadas la avenida de Elvas en el carril derecho desde la frontera de Caya hasta el puente de la Universidad, por lo que se podrá circular por el otro; así como la glorieta del Puente Real, en concreto en la entrada de vehículos desde el Puente Real y la salida desde la rotonda en dirección al viaducto.

También la glorieta Manuel Saavedra Martínez en la entrada de vehículos en la rotonda desde la zona del Guadiana y la salida desde la misma; la avenida Adolfo Díaz Ambrona con la de Málaga; y la glorieta del Puente de la Universidad, donde el carril de los corredores y el de la circulación continúan separados por conos.

En el caso del cruce de BA-20 con el Paseo Fluvial no se permite el acceso de vehículos desde el Puente de la Universidad al Paseo Fluvial, estará cortado en dicho paseo el carril que lleva la carrera y solo se permite la circulación en dirección Puente de la Universidad; mientras que en la avenida del Guadiana estará cortado el carril que lleva la carrera y se puede circular en dirección contraria.

Además, en la glorieta de la avenida del Perú con la del Guadiana, no se permite la circulación por el carril de la avenida del Perú que va en sentido N-V, el de la carrera; en la glorieta de Galicia no se permite el acceso de vehículos a la avenida del Perú en dirección N-V, aunque sí en sentido Puente Real; o en la entrada a la vía de servicio de Antonio Masa Campos desde la avenida del Perú no se permite el acceso de vehículos.

Otras afectaciones son el cruce de BA-20 con María Auxiliadora y la avenida Miguel Celdrán; el cruce de esta última con Rafael Lucenqui, donde se obligará a los vehículos que vienen desde la N-V a entrar en Rafael Lucenqui; el cruce de San Isidro con Francisco Luján, en el que queda prohibido el paso en Francisco Luján para impedir la salida a la avenida Miguel Celdrán de tal forma que se accederá a la N-V continuando por San Isidro; o el cruce de Saavedra Palmeiro con Miguel Celdrán, donde solo se permite cruzar esta última cuando no vengan corredores.

Finalmente, cabe destacar los cruces de Saavedra Palmeiro con San Isidro; entre Fernando Castón con Díaz Brito, donde estará cortada la entrada a esta última; y entre Santa Marina y Fernando Castón, en el que estará prohibido el paso en la avenida de Santa Marina, y los coches que salgan por Fernando Castón pueden continuar hasta la Plaza de Alféreces y salir por República Argentina a la avenida de Colón; y la avenida de Huelva con Antonio Ayuso Casco, donde estará prohibido el paso en la avenida de Huelva y los coches podrán salir por Antonio Ayuso Casco en dirección a la avenida de Colón.

Ante la necesidad de trasladar cualquier emergencia al Hospital Universitario de Badajoz, los servicios de emergencia podrán utilizar los tres puentes de la ciudad para su traslado, respecto a lo cual el de la Autonomía no tendrá ninguna limitación al tráfico, independientemente de la que pueda surgir durante el transcurso de la prueba.

Por su parte, el puente de la Universidad tendrá cerrado un carril para la carrera, en concreto el de la derecha dirección centro ciudad, pero los otros dos dirección margen derecha de la ciudad estarán abiertos; y el puente Real estará cortado a partir de las 11,00, pero se regulará la entrada para casos de emergencias.