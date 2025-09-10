Más de 55.000 usuarios han disfrutado de las piscinas de Badajoz durante el verano

Más de 55.000 usuarios han disfrutado desde el mes de junio y hasta el 8 de septiembre de las piscinas municipales de verano de La Granadilla y San Roque, en Badajoz, tras su apertura el pasado 14 de junio.

En concreto, la piscina de La Granadilla ha contado con 43.265 usuarios mientras que la de San Roque con 11.825 y hasta en 10 ocasiones el aforo ha estado completo.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa, el mes de julio ha sido el más numeroso, con más de 26.000 usuarios entre las dos instalaciones.

Cabe recordar que ambas piscinas, gestionadas por la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz han contado con un horario de apertura de lunes a domingo de 11,00 a 21,00 y este año han renovado mobiliario como 16 merenderos nuevos, sombrillas y pérgolas, así como las taquillas y vestuarios.

También ha estado disponible el servicio de Bibliopiscinas, una iniciativa de la Concejalía de Cultura a través de la cual se acerca la cultura y los libros a los usuarios, con más de 3.000 títulos, prensa, revistas y juegos de mesa, además de actividades como talleres, manualidades y cuentacuentos para los más pequeños.