Más de 200 servicios policiales velan este sábado en Badajoz por la seguridad de la fiesta de la diversidad L@s Palom@s

Más de 200 servicios entre Policía Local y Nacional, Guardia Civil o Bomberos velarán por la seguridad de la fiesta de la diversidad L@s Palom@s 2025 de Badajoz en su día grande, el próximo sábado día 7, cuando se sucederán conciertos y actuaciones de DJ en los escenarios de la Alcazaba y de la Puerta de Palmas.

Con motivo de la celebración de este evento, que este año reúne a artistas como Villano Antillano, Nebulossa, Cariño, Privan de Camp, La Villana o Los Primos, el Ayuntamiento de Badajoz ha albergado este lunes una Junta Local de Seguridad en la que han estado presentes los servicios municipales implicados, Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, la Junta de Extremadura, miembros de la organización y seguridad privada, presidida por el alcalde, Ignacio Gragera, y con la participación de la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés.

El concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha detallado en una rueda de prensa posterior que, en el caso de la Alcazaba y con motivo de las obras en la plaza de San José, el control de acceso se hará por la plaza Alta para que la gente se pueda encaminar hacia la Puerta del Capitel y entrar al recinto, donde habrá un control de aforo para el cumplimiento del mismo, establecido en un máximo de 8.000 personas.

El acceso a la plaza de San José se hará por la calle San Pedro de Alcántara y desde la misma por el Arco del Peso a la plaza Alta, como también se habilitarán José Lanot y Santa Lucía para comunicar ambos escenarios, ha explicado, mientras que Suárez de Figueroa y la Puerta de Carros de la Alcazaba están indicadas para evacuación y se permitirá la salida y el paso de los vehículos autorizados, pero no el acceso de personas a pie.

A partir de las 8,00 del jueves 5 no se permitirá el estacionamiento en la Alcazaba, salvo los vehículos con autorización. También se instalarán urinarios químicos en el llano situado junto al Museo Arqueológico y el horario de este escenario será desde las 17,30 a las 2,00.

Respecto al escenario de Puerta de Palmas, el tráfico estará cortado entre la rotonda de los tres poetas y la BA-20 o 'autopista' desde el viernes 6 a las 16,00 horas y delimitado con un vallado. El Puente de Palmas se dejará como vía de evacuación y no se va a permitir público desde las 16,00 del sábado.

La organización se encargará de señalizarlo todo para facilitar el paso de las personas y que no tengan problemas con estos circuitos y el horario de este escenario será de 17,30 a 3,00. Los bares de la zona de Puerta de Palmas y del río no podrán instalar veladores y sombrillas y también habrá elementos de seguridad pasiva, además de baños químicos junto al río.

En relación a la Policía Local, prestará un total de 65 servicios entre agentes uniformados y de paisano; la Policía Nacional 79 entre un refuerzo de policías uniformados junto a otros de paisano, unidad canina y drones; y la Guardia Civil de Tráfico 33 servicios de patrullas con entre 17 y 18 controles de alcohol, drogas y velocidad en los accesos a la ciudad, junto a 13 de seguridad ciudadana.

Bomberos tendrá un total de 18 servicios durante este día, en el que Protección Civil contará con un puesto de mando avanzado en el escenario de la Alcazaba, además de contar con entre 12 y 15 voluntarios procedentes de otras localidades; Cruz Roja con 39 efectivos junto a una ambulancia de soporte vital básico en la Alcazaba y un vehículo de intervención rápida, y en Puerta de Palmas dos ambulancias de soporte vital avanzado, una extra que pondrán a disposición del 112, un hospital de campaña apoyado por equipo a pie y asistencia PMR.

Desde la Junta, les han informado de la ampliación del horario de los locales y establecimientos de hostelería y ocio en dos horas en las noches del viernes y del sábado; y la Concejalía de Limpieza que se instalarán contenedores en ambos escenarios, además de papeleras de cartón. La Concejalía de Turismo ha señalado igualmente el cierre, tanto el sábado como el domingo por la mañana, de los monumentos situados en el interior de la Alcazaba, como sus torres.

A preguntas de los periodistas, Casablanca ha detallado que en esta ocasión hay un refuerzo con más unidades de Policía, "sobre todo" desde la Nacional con efectivos de uniforme, y que el botellón "solo" estará permitido en Entrepuentes en la zona cercana al río, pero no en la Alcazaba, donde no se permite el acceso con botellas de vidrio o con alcohol por seguridad al tratarse de un recinto acotado con unas medidas específicas y de un monumento, por lo que hay medidas que "no se pueden permitir".

Por otro lado, 'Los Palomos de la Paz' llegarán a Badajoz este sábado, día 7, con el programa de televisión El Intermedio que, tras las declaraciones "homófobas" del que fuera alcalde de la ciudad, Miguel Celdrán, convocó una caravana de "palomos cojos" para que inundasen la capital pacense de diversidad.

"Aquel acontecimiento dio origen a la que hoy es la cita por la diversidad más importante de Extremadura y el oeste peninsular", ha subrayado en nota de prensa Fundación Triángulo en la región, que ha precisado que, este año, el equipo capitaneado por Wyoming regresa a la ciudad "a un espacio que siempre será suyo, en esta ocasión para reivindicar, con sus 'Palomos de la Paz' que cesen los conflictos y el clima bélico en el que nos vemos envueltos desde hace meses a nivel global".

En medio de "un contexto de rearme", El Intermedio de la Sexta ha llamado a "alistarse a filas" a 'Los Palomos de la Paz', con el equipo del programa al frente y desde Fundación Triángulo animan a toda la ciudadanía a recibirles "como merecen", lo cual será a las 18,00 horas del próximo día 7, en el recinto Alcazaba, cuando el batallón por la paz hará su llegada oficial.

"L@s Palom@s y la entidad organizadora no pueden ser ajenos a ninguna vulneración de derechos". La presidenta de Fundación Triángulo en Extremadura, Silvia Tostado, ha recalcado al respecto que agradecen y se suman a la llamada de El Intermedio. "El espacio que el programa generó y al que hemos dado continuidad no puede ser neutral frente a ninguna forma de sufrimiento. En la defensa de los derechos LGBTIQ también está presente la apuesta por un modelo de convivencia pacífica y de valores que pongan las vidas respetadas en el centro", ha dicho.

Así, Tostado anima a toda la gente que va a disfrutar de L@s Palom@s a dar la bienvenida a quienes son responsables del nacimiento de este evento. "Desde los espacios festivos, desde cualquier disciplina artística y cultural es obligatorio comprometerse con la defensa de los derechos de todos y todas, especialmente de las personas que sufren el envite de la violencia desmedida, sufren persecución por ideas, orientación sexual, pertenencia a un grupo minoritario, identidad de género, por motivos religiosos, políticos, ambientales, etc", ha concluido.