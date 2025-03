Una marcha de coches recorrerá este domingo la N-435 entre Badajoz y Huelva para defender su conversión en autovía

El presidente del Partido Popular de la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, y el presidente del PP de la provincia de Huelva, Manuel Andrés González, han firmado un manifiesto conjunto en defensa de la conversión de la N-435 en la autovía A-83.

En el acto, celebrado en el Conventual San Francisco de Fregenal de la Sierra junto a cargos del PP y alcaldes de ambas provincias afectados por la "negativa" del Gobierno de España a acometer el desdoblamiento de esta vía, han anunciado el desarrollo para este domingo, día 23, de una marcha de coches que recorrerá la N-435 entre las dos provincias para defender dicha conversión.

En el caso de la provincia pacense, saldrá a las 10,00 de La Granadilla de la ciudad de Badajoz, y se irán sumando los vehículos del resto de municipios según avance el recorrido, mientras que en el de la provincia de Huelva se partirá de San Juan del Puerto y el punto de encuentro, donde se celebrará un acto conjunto, será la localidad onubense de Cumbres de San Bartolomé.

En su intervención, Manuel Naharro ha remarcado que el objetivo de esta convocatoria es el de "seguir reivindicando" y "denunciando el abandono" del Gobierno de Pedro Sánchez a dos provincias faltas de infraestructuras. "Ya ni siquiera intentan seguir engañándonos con falsas promesas, ya directamente descartan las inversiones como es la que hoy nos trae aquí, que es la inversión para la conversión de la Nacional-435 en autovía", ha destacado.

Al respecto ha recordado que recientemente en Cáceres el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha dicho "que no había dinero para desdoblar todas las carreteras y para convertir todas las carreteras en autovía". "No habrá dinero para las carreteras de Badajoz y de Huelva, o las carreteras de Extremadura y Andalucía, para las carreteras de Cataluña y de sus socios independentistas nunca falta dinero, y para otro tipo de cosas", ha afeado, junto con que lo basan en estudios de circulación en dichas carreteras que "no hay por dónde cogerlos".

Y es que, como ha explicado, cuando una carretera se encuentra en un estado "tan lamentable como la Nacional-435" y supone un "peligro", es "normal" que la gente busque otras vías alternativas para llegar a su destino. No obstante, eso supone el abandono de toda esta zona o en el caso de empresas como las de la comarca pacense Sierra Suroeste que "compitan en desigualdad de condiciones".

"No podemos hacer otra cosa que seguir reclamando, reivindicando y denunciando este abandono al que nos tiene sometidos el Gobierno de Pedro Sánchez", ha expuesto, para animar a participar en la citada marcha a toda la ciudadanía y que se una a esta acción, ante la que ha incidido en que el PP seguirá "dando la cara" donde tiene representación "para que la conversión de la Nacional-435 sea una realidad" y que seguirán luchando por sus vecinos, pueblos y municipios.

Por su parte, Manuel Andrés González ha agradecido al PP pacense la organización de este acto "fundamental" para el presente y para el futuro inmediato de estas dos provincias "hermanas" y ha recalcado que, desde el Partido Popular de Huelva, también desde la sociedad civil onubense, vienen reivindicando históricamente la conversión de la Nacional-435 en una autovía, una "promesa" y "necesidad" que el actual Gobierno de Pedro Sánchez, con la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, "quieren enterrar definitivamente".

En relación a Huelva, ha señalado que se trata de una carretera que vertebra el territorio provincial onubense desde San Juan del Puerto, prácticamente la costa hasta Badajoz, y que es "fundamental para el presente, para el futuro y para el desarrollo social y económico de la provincia", a la par que ha puesto el acento en que todos los gobiernos, desde el socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, "han venido reivindicando y apoyando esta iniciativa de estas dos provincias".

"De hecho", ha apuntado, durante la etapa del Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy se realizó una obra "importante" para la provincia de Huelva, la variante entre los municipios de Beas y Trigueros, "como inicio de esa futura conversión de la Nacional-435 en autovía", pero el Gobierno de Sánchez y Montero ha anunciado, a través del ministro de Transporte, Óscar Puente, en una visita exprés a la provincia de Huelva "que definitivamente enterraba este proyecto".

Además, como ha compartido con Naharro, "lo hacía argumentando una justificación completamente estéril" como el número de vehículos que circulaban a diario por esta vía y que era necesario que fueran al menos 10.000 para que se pudiera ejecutar ese proyecto. "Digo que estéril, porque estamos hablando de una vía que ahora mismo circula por ella en torno a 9.000 vehículos diarios", ha dicho, para sumar la cantidad de vehículos de mercancía pesada que se traslada diariamente por la misma e insistir en la importancia de este proyecto.

En relación al manifiesto, Manuel Naharro ha explicado que reclama la conversión de la Nacional-435 en la autovía A-83 y que se haga de manera "ágil" y se inicien todos los trámites para poder hacerla una "realidad" y que irá pasando por todos los ayuntamientos mediante mociones, mientras que Manuel Andrés González ha avanzado que también se ha iniciado una recogida de firmas en los municipios afectados.

También el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha concluido, va a iniciar una campaña de apoyo a la conversión de la N-435 en autovía y los diputados nacionales, tanto los de Huelva como los de Badajoz, han registrado iniciativas en el Congreso de Diputados para que este proyecto sea "una realidad".

En el manifiesto del PP en las provincias de Huelva y Badajoz, Manuel Andrés González y Manuel Naharro Gata y con ellos los alcaldes, portavoces y ediles de los pueblos de ambas provincias unidos por dicha nacional expresan su "profunda preocupación por la situación de riesgo" que supone "la decisión unilateral" del actual Gobierno de España y del Ministerio de Transportes "de no llevar a cabo la conversión en la autovía A-83 de los 200 kilómetros que separan Badajoz de Huelva a través de la N-435".

"Desde la unidad, y dando voz a una reivindicación histórica de miles de personas en ambas provincias, exigimos al Gobierno de España que recapacite, que escuche a nuestras gentes y sus necesidades y reconsidere la negativa de acometer el desdoblamiento de la N-435 para convertirla en una autovía segura y rápida que garantice la convergencia del entorno rural de Badajoz y Huelva", reclaman, para rechazar la decisión del Gobierno de Sánchez de "cancelar" este proyecto de conversión en autovía.

Así, instan al Ejecutivo Central "a que revoque, dé marcha atrás en su decisión de cancelar el proyecto de conversión de la carretera nacional N-435 en la autovía A-83, entre Badajoz y Huelva y que impulse de forma decidida el proyecto dotándolo de la financiación necesaria" y que agilice todos los trámites administrativos, burocráticos y medioambientales que sean necesarios o estén pendientes de certificarse, en aras de que esta autovía "sea una realidad, acorde de las demandas históricas sociales y empresariales, lo antes posible".