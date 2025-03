Manuel Borrego presenta la única precandidatura a la Secretaría General del PSOE provincial de Badajoz

El alcalde de Valverde de Leganés, Manuel Borrego, ha sido el único en presentar su precandidatura a la Secretaría General del PSOE provincial de Badajoz, ante lo que ha reconocido que se trata de "un motivo de orgullo y de responsabilidad" que va a recoger "ofreciendo más trabajo" y todo lo que hay en él "para dar la mejor versión".

Asimismo, ha resaltado que le van a acompañar los militantes socialistas pacenses que "se van a partir el pecho" para que el partido sea la organización política "que represente a la gran mayoría de la provincia", a la par que van a trabajar con el objetivo de gobernar dentro de dos años en los pueblos y ciudades pacenses y en la Junta de Extremadura.

De este modo y sobre el proceso que se abre en el PSOE provincial de Badajoz para suceder a Rafael Lemus al frente de la formación, Manuel Borrego ha señalado que le acababan de confirmar desde el comité organizador que "siendo la única candidatura que se ha recogido hasta las 12,00 ya no hay posibilidad de que ningún otro compañero se presente".

Ante ello, ha querido trasladar su agradecimiento por el hecho de que los compañeros hayan visto en su candidatura "el reflejo de todas las sensibilidades". "Para mí es un motivo de orgullo y de responsabilidad", ha resaltado, que va a recoger "ofreciendo más trabajo" y todo lo que hay en él "para dar la mejor versión".

Por tanto, y a partir de ahora cuando el comité organizador estime, que cree que son entre 24 y 48 horas, de forma oficial ya sería el secretario general de la organización provincial, al hilo de lo cual se ha mostrado "convencido" de que van a hacer un "gran" trabajo, porque le va a acompañar "lo más importante que tiene el PSOE de la provincia de Badajoz, sus militantes"; hombres y mujeres que "se van a partir el pecho" para que el partido "sea la organización política que represente a la gran mayoría de la provincia".

Finalmente, el Congreso del PSOE provincial de Badajoz se celebrará los próximos días 9 y 10 de mayo en Mérida. Antes y aunque no vaya a haber primarias, se pondrá en contacto con todas las agrupaciones locales, como lo ha hecho previamente aunque ya como secretario general, para trasladarles el mensaje, el proyecto y también "la fuerza y la ilusión" que tiene el partido en la provincia para que "todos los rincones" de la misma "se impregnen de ilusión y de esperanza".

"Esa esperanza que necesita siempre la gente, sobre todo la gente que más necesita de la política para darle dignidad a su vida, del proyecto socialista", ha ahondado, junto con que "en principio" y siendo el único candidato en el citado plazo será secretario general de la organización a nivel provincial, en relación a lo cual cree que "ha funcionado el trabajo de muchos compañeros militantes que han estado haciendo todo lo posible para que sea una candidatura de unanimidad".

Y es que, como ha abundado, "las cosas no suceden porque sí". "Hay muchas sensibilidades, tantas como militantes, y se ha trabajado intensamente para que esta candidatura, que me han puesto a mí al frente, hoy podamos decir que se sientan representados todos los compañeros y las compañeras. Así que, mi agradecimiento a todos los que me han acompañado en este trabajo", ha resaltado.

MILITANTES, FUENTES Y LEMUS

En declaraciones a los medios tras presentar su precandidatura a la Secretaría General del PSOE provincial pacense, acompañado por la secretaria general de Juventudes Socialistas en Badajoz, Alba Flores, y el que fuera alcalde de La Coronada, José María Sánchez, y arropado por diputados provinciales, alcaldes, concejales o militantes del PSOE, Borrego ha agradecido la presencia de los medios de comunicación, "claves en este proceso previo" y también en el que tienen por delante porque, con los mismos, quieren hacer llegar el mensaje del Partido Socialista.

También ha querido dar las gracias a los compañeros, militantes de la provincia de Badajoz que le están "dando toda la fuerza, toda la ilusión que necesita este partido para comernos en los próximos dos años las calles, los barrios, las asociaciones", en aras de que "la sociedad sepa que el PSOE, el mejor PSOE" va a trabajar por los vecinos la provincia y que "lleguen las mejores políticas que resuelvan sus problemas y sus inquietudes".

Asimismo, ha querido poner en valor a los anteriores secretarios generales socialistas en la provincia pacense, Francisco Fuentes y Rafa Lemus, quienes han estado trabajando por la formación para que el PSOE "haya sido el partido que ha mejorado la vida de tantas personas en nuestra provincia, en nuestros pueblos y en nuestras ciudades".

"Vamos a trabajar con ese objetivo, gobernar dentro de dos años en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y en la Junta de Extremadura", ha remarcado, como también lo harán "intensamente" para que las políticas de los gobiernos socialistas en cada uno de los ámbitos, también en las entidades locales, "sean el trabajo que necesita para que la vida de la gente sea mejor".

Así, ha continuado, tienen que hacerlo "motivados" porque actualmente en Extremadura se tiene "una inacción por parte del Partido Popular y de Vox, que no tienen proyectos para esta tierra ni para los extremeños, lo cual les va a dar "impulso para que el PSOE llegue con la fuerza posible para seguir transformando", como lo ha hecho cuando ha gobernado la región, de la mano de Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

De igual modo, van a trabajar para que la gente que se levanta a primera hora de la mañana, los agricultores, los ganaderos o los autónomos "sepan que el PSOE va a estar de su lado" y que "van a tener dónde reflejarse para defender sus intereses", así como para que "no exista" la brecha de desigualdad que en Extremadura se está ampliando, pese a que en España está disminuyendo.

Igualmente, las mujeres van a ser una política importante, a la par que van a trabajar para que el talento de los jóvenes se quede en Extremadura y no sean inmigrantes, "como lo hicieron nuestros padres y nuestros abuelos en los años 60 y 70"; y para que la sociedad vea un "reflejo" en el Partido Socialista. "Para que tengamos la ilusión y la esperanza de que es el partido que más se parece a la vida de la gente", ha dicho Borrego que, por todo ello, se muestra "agradecido, con mucha fuerza, con mucha ilusión" y destaca que tiene "mucho trabajo por delante".