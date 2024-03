La Línea Casco Antiguo recupera parte de su recorrido habitual en C/ José Lanot

Desde este lunes 11 de marzo la línea de bus urbano Casco Antiguo vuelve a circular desde laFacultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación hacia la Plaza de San José, C/ San Pedro de Alcántara, Plaza de la Soledad y C/ José Lanot, una vez que está ultima ha vuelto a abrirse al tráfico tras las obras para convertirla en plataforma única, recuperando su itinerario habitual.

De momento sigue activa la modificación de otro tramo del recorrido de dicha línea por las obras de plataforma única que se están llevando a cabo en la C/ Zurbarán. Por este motivo, el autobús no podrá acceder a Plaza de España, C/ San Blás, Plaza de Cervantes y C/ Trinidad, pasando a realizar el recorrido desde Pedro de Valdivia por Avda. de Europa, C/ Enrique Segura Otaño, Avda. de Pardaleras y Calle Rivillas para volver su recorrido habitual en Ronda del Pilar, seguir por el primer tramo de Zurbarán y girar a la izquierda para volver a Pedro de Valdivia sin pasar por Plaza de España y C/ del Obispo San Juan de Ribera.

La Línea Casco Antiguo es gratuita, ecológica (ser realiza con vehículos 100 % eléctricos) y para coger el autobús solo hay que levantar la mano en el recorrido de la misma al paso del vehículo. Su horario de funcionamiento es de lunes a viernes de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 21 h. y los sábados de 10 h. a 14 h.