Juan Gómez-Jurado y Paloma Sánchez-Garnica pasarán por la Feria del Libro de Badajoz que pregonará Pilar del Río

La periodista y traductora Pilar del Río será la pregonera de la 44ª Feria del Libro de Badajoz, que se celebrará del 9 al 18 de mayo con la presencia de autores como Juan Gómez-Jurado, Paloma Sánchez-Garnica, Rodrigo Cortés, Beatriz Serrano, Ana Punset o Inma Rubiales.

Así lo ha avanzado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, que ha presentado en rueda de prensa el cartel oficial de la Feria del Libro junto a los primeros autores y la pregonera, Pilar del Río Sánchez, que ha trabajado en diferentes medios de comunicación y que en 1998 se casó con el escritor José Saramago, con quien ha tenido "múltiples" vivencias.

Actualmente preside la Fundación José Saramago y tiene "seguro mucho que contar en este pregón", ha apuntado, junto con que no es pacense pero sí que conoce la ciudad, con la que está "muy ligada", la ha visitado "habitualmente" y en una conversación con ella es "fácil descubrirlo", cuando dice que le "encanta" Badajoz y, como ha dicho muchas veces, cuando vino la primera vez le decían que "era fea y no tenía nada", pero que la gente "no puede estar más equivocada".

"Es una gran embajadora de la ciudad y no podemos tener mejor pregonera", ha aseverado, junto con que además del pregón de la Feria del Libro presentará su libro 'La intuición de la isla', en el que habla de una serie de experiencias vividas en Lanzarote, a donde se trasladó a vivir con José Saramago.

La Feria del Libro, ha continuado Casablanca, volverá a estar dirigida a todos los gustos literarios, sectores de población o edades para acercar el mundo de la literatura, la lectura y los libros a toda la población, con el Paseo de San Francisco como epicentro, por la que pasarán tanto autores dirigidos al público infantil, juvenil o para más mayores.

En este sentido y en relación a la literatura para los más pequeños, ha avanzado la presencia de la escritora y periodista Ana Punset con su serie de libros Unicornia y 'Un concurso de disfraces', y en el ámbito de la literatura juvenil la extremeña afincada en Sevilla Inma Rubiales, una de las autoras que más vende en este sector y que en esta ocasión vuelve con 'Nuestro lugar en el mundo'.

Otro autor destacado será el periodista Juan Gómez-Jurado con su saga 'Reina Roja' y la última parte de la trilogía sobre Aura Reyes, 'Todo muere'; el artista multidisciplinar y multifacético Rodrigo Cortés con 'Cuentos telúricos' y la finalista y la ganadora del Premio Planeta 2024, Beatriz Serrano y su 'Fuego en la garganta', y Paloma Sánchez-Garnica con 'Victoria', respectivamente, esta última también ligada a la capital pacense donde es jurado de los Premios de Novela Ciudad de Badajoz.

Sobre el cartel, que vuelve a firmar el artista Luis Fano, el edil ha explicado que, como en los últimos años, se cuenta con uno genérico de la feria y posteriores variaciones que les sirven para la decoración de los espacios y para el contenido audiovisual que se va generando, de manera tal que el general presenta una serie de imágenes que trasladan una visión de la lectura como un viaje transformador, en el que la experiencia de los lectores trasciende "más allá" de la vida personal y permite un viaje a través de distintos medios y aventuras para sumergirse en los libros.

Así, el cartel general presenta cuatro personajes que se pueden ver por separado en las distintas variaciones, todos con colores sencillos, entre una buceadora en el agua, un astronauta flotando en el espacio, una niña en un columpio y un paracaidista en el aire, todos ellos con un libro en sus manos y con lo que se representa "esa liberación de la mente" o cómo te saca de la rutina, te evade y te sumerge el "apasionante" mundo de la lectura. Además, los carteles destacan el 44 para darle protagonismo al número que alcanza esta nueva Feria del Libro.