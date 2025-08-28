Unas jornadas de puertas abiertas darán a conocer las actividades deportivas para mayores del Ayuntamiento de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Área de Atención al Mayor del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha organizado unas jornadas de puertas abiertas con el objetivo de acercar a los mayores las diferentes actividades deportivas y de acondicionamiento físico que se llevarán a cabo a lo largo del curso.

Estas jornadas se celebran de cara a la XXX Campaña de Atención al Mayor y se desarrollarán entre el 1 y el 12 de septiembre en Badajoz y sus pedanías.

Al respecto, el concejal delegado del área, Juancho Pérez, ha apuntado que las jornadas permitirán conocer y encontrar alguna actividad para que los mayores puedan seguir siendo activos, "como son a día de hoy", o que, tras el "éxito" de la campaña de verano, puedan "probar" otros deportes.

En concreto, las actividades de acondicionamiento físico se realizarán en distintos puntos de la ciudad para los alumnos de la Margen Derecha del Guadiana del Juancho Pérez, La Paz, María Auxiliadora, San Roque, Nuria Cabanillas, Antonio Domínguez, La Uva y San Fernando, Pardaleras, Centro de Mayores de Santa Marina y Hernán Cortés.

Además, las jornadas se extenderán también a las pedanías de Gévora, Valdebótoa, Sagrajas, Balboa, Novelda y Villafranco; y la programación contempla un intensivo de pádel y de pilates, así como unas jornadas de puertas abiertas de los diferentes deportes en el parque frente al Pabellón Nuria Cabanillas que se celebrará el 11 de septiembre.

También tendrá lugar un campeonato de petanca en las pistas del Centro Cívico de Pardaleras el 10 de septiembre y una actividad de gimnasia acuática en la piscina exterior de La Granadilla.

Estas jornadas se suman a las acciones ya realizadas durante los meses de verano, y continúan fomentando la participación y la actividad física de los mayores de la ciudad y de sus pedanías, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.