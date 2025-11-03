Una jornada en El Hospital Centro Vivo de Badajoz reivindicará este viernes el carácter comercial de la ciudad

La Diputación de Badajoz ha puesto a disposición de los comercios locales el Hospital Centro Vivo de la capital pacense para que la ciudadanía homenajee a las empresas que llevan años "batallando" con la situación de la ciudad.

De este modo lo ha explicado Pablo González, de González Ópticos, en la presentación este lunes en la capital pacense del evento '50 años mirando contigo'.

Esta cita será una "jornada cultural" abierta y gratuita con la que se conmemorarán cinco décadas de "un proyecto local y familiar", ha apuntado por su parte el diputado provincial Ricardo Cabezas, quien ha subrayado que la diputación colabora de esta forma dentro de la variedad de iniciativas mediante las que dinamizan la vida de los vecinos de la provincia.

'50 años mirando contigo' se celebrará en el Hospital Centro Vivo, el próximo viernes, día 7, a partir de las 17,00 horas, para "reivindicar el carácter comercial, propio de la ciudad (de Badajoz) y de sus emprendedores y emprendedoras, que tanto se ha visto mermado en los últimos años", ha dicho Cabezas.

El propio Pablo ha desvelado que habrá una pasarela de moda, exposición con accesorios, actividades artísticas en directo, photocall interactivo "y muchas sorpresas más".

Durante tres horas, sin inscripción previa, el Hospital volverá a ser el lugar que reúne en un mismo espacio la historia, la colaboración, el esfuerzo local y, sobre todo, la celebración de los logros. "Y aquí tenemos mucho que celebrar porque la ciudad de Badajoz es lo que es a día de hoy, únicamente gracias al interés de las personas que decidieron intentarlo aquí, lejos de Madrid, y que durante décadas han formado parte de su evolución social y de su forma de vida", ha añadido Cabezas.

La diputación se suma, por tanto, a ese encuentro entre entidades públicas y privadas, negocios pacenses, ciudadanos usuarios del comercio local y distintas asociaciones, para disfrutar de la puesta en valor de una sector como el de la óptica.

Para terminar, el diputado ha felicitado al director de González Ópticos y a todo su equipo, "por haber entendido que la empresa, sobre todo las que se desarrollan en el territorio rural, en capitales como la nuestra, no son máquinas independientes de la vida que tienen alrededor; sino que forman parte del día a día de las personas que acuden a ellas y del lugar donde se instalan", señala en nota de prensa la diputación pacense.

Y ha deseado que esta historia familiar continúe, que siga "dando tantas alegrías y generando esos puestos de trabajo", y que la cita de este viernes pues confirme de nuevo que la recuperación del Hospital Centro Vivo fue la decisión "más acertada" que se ha tomado en la Diputación de Badajoz, y que "el sentido es ponerlo a disposición de los ciudadanos".