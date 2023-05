Gragera replica al PSOE que la brecha de la calle Hermanos Merino de Badajoz es una obra "claramente inacabada"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha replicado al Grupo Municipal Socialista que la brecha de la calle Hermanos Merino es una obra "claramente inacabada", por lo que "se va a cerrar" a través de una puerta adintelada.

Gragera ha afeado a los socialistas que se haya hecho "eco de una cosa que obviamente no está terminada", ha insistido el alcalde pacense, después de que Grupo Socialista pidiera este pasado domingo al equipo de gobierno que informe "exhaustivamente y con urgencia" sobre estos trabajos.

Interpelado por los periodistas por este tema, Gragera se ha preguntado por qué teme el PSOE que no se cierre "cuando está claramente inacabada esa obra" y que le recuerda a otra obra, la del carril bici de Manuel Saavedra y las críticas socialistas de que había un árbol en la misma, "claro, y había un camino al lado que sorteaba el árbol", por lo que ha incidido en que tendrán que esperarse a que termine la obra para ver cómo va a quedar.

Y es que, como ha reafirmado, "la brecha se va a cerrar", algo que se va a hacer a través de una puerta adintelada como está previsto, de manera tal que "tendrán que esperar a que se termine la obra antes de temer nada".

"Al final lo que nos encontramos aquí siempre es que son como el sembrador de cizaña este de la serie de cómic de Astérix y Obélix, ¿no? Alguien dice algo, ellos se hacen eco, temen que... ¿por qué temen? ¿Han preguntado? ¿Se han interesado en alguna ocasión por el proyecto?", ha interpelado, junto con que si han llamado al concejal de Turismo, Jaime Mejías, o al alcalde, tras lo que ha agregado que "no" y que los socialistas mandan una nota de prensa y "se hacen eco de una cosa que obviamente no está terminada".

Ante ello, desde el equipo de gobierno tienen que salir a "desmentir" y a "tranquilizar al mundo al que previamente ellos han puesto nervioso", ha continuado Ignacio Gragera, para quien "esa es la estrategia" que cree que "por desgracia" van a seguir durante este mes, la cual es "la continuación" de lo que han hecho durante estos meses anteriores, como es intentar trasladar a la ciudadanía que Badajoz es una ciudad que no funciona, cuando "se tiene que sentir muy orgullosa de lo que es", "de lo que está haciendo" y "de lo que se va a hacer".

De este modo y con "total y absoluta tranquilidad", ha trasladado a los vecinos que la obra no está terminada, "lo cual es obvio", y que cuando se concluya dentro de unos meses podrán ver una puerta adintelada "normal, sencilla" como la que se ha reproducido en Olivenza recientemente, al hilo de lo cual ha matizado que son unos trabajos que se hacen "sin mayores pretensiones" y haciéndola distinguirse del resto del lienzo de muralla original para que no haya "ningún tipo de mala interpretación sobre lo que es o no", una nueva construcción o reconstrucción "de lo antiguo".

Sobre el PSOE, ha hecho hincapié en que lo que hace "siempre" es poner "la sombra de la duda o la mancha sobre las actuaciones municipales", cree que de manera "equivocada" porque "sobre todo" lo que traslada a la ciudad "es su poco amor" por la misma, "su poca seriedad y además una falta de lealtad institucional".

Al mismo tiempo, ha explicado que ya se dijo que se iba a cerrar la brecha y que se va a hacer un paso peatonal, cuyas dimensiones abarcan aproximadamente cuatro metros de ancho y tres y medio de alto como ha recordado, a la par que ha insistido en que es "una más del PSOE que tira la piedra, esconde la mano" y "siempre genera dudas" y "confusión", así como en que "parece" que "en esa duda y en esa confusión se sienten absolutamente cómodos pero la ciudad de Badajoz no".

Por último y en relación a si hay una fecha de finalización prevista para estos trabajos, el alcalde ha recordado que se iba a terminar en principio entre abril y mayo, pero que se modificó para cerrar la brecha que no estaba incluida en el proyecto original, y que se baraja que la obra en su conjunto esté terminada en torno al mes de septiembre, aunque cree que el cierre de la brecha se va a terminar antes.

Así, ha esperado que un par de meses o antes de verano consigan tenerla ya cerrada y el paso habilitado, "sobre todo" por los vecinos que, durante la obra, tienen que dar "un rodeo importante" para poder acudir al Centro de Salud de 'Los Pinos'.

Sobre este último, ha aseverado que "aprovechando" ya le preguntarán al gobierno de la Junta de Extremadura, "a ver" si el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, "hace lo mismo", cuándo lo van a arreglar, porque desde el equipo de gobierno local temen "mucho" que no lo van a arreglar cuando "está que se cae" y que "algún día tengamos una desgracia".

El alcalde ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras participar en la recepción en el ayuntamiento de Iván Bolaño, que debuta en el Mundial de Motociclismo.