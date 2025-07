Gragera pide al Gobierno, ADIF y Renfe que tomen "en serio" a los extremeños y les den infraestructuras del siglo XXI

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido al Gobierno, ADIF y Renfe que "de una vez" tome "en serio" a los extremeños y se les de una conexión y unas infraestructuras ferroviarias del siglo XXI "ni más ni menos".

También les ha solicitado que "por favor" y ante el material rodante que pongan en uso "que se constate que puede servir para darle a los usuarios y a los viajeros certezas de que van a llegar a su destino en tiempo y hora".

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración ante las últimas incidencias con respecto al tren en Extremadura, como el que no ha salido desde Badajoz al no contar con aire acondicionado, ante lo que ha considerado que una cosa son los titulares y otra "la realidad", y que ir en tren de Badajoz a cualquier otro punto de la región o viceversa "no puede ser una actividad de riesgo", ni "una aventura" y "desde luego no puede ser en ningún caso un problema".

"Independientemente" de que se vaya aumentando "de manera circunstancial" alguna frecuencia, "el problema principal de todo esto" en su opinión es que la gente ve viajar en tren entre Extremadura y Madrid "un riesgo", y "eso no puede ser" porque "el servicio tiene que ser fiable" y ADIF y Renfe "tienen que poner los medios necesarios para que ese servicio sea fiable, para generar confianza y para que al final no sirvamos, como siempre, de choteo para el resto de España, que se solidariza con nosotros".

Y es que, "siendo tan continuadas las incidencias y siendo tan graves en algún caso, el hecho de que se tenga que suspender porque no hay aire acondicionado, que se te quede el tren tirado en mitad de la vía o que salga ardiendo... es que no es digno", ha expuesto, como tampoco "es algo que podamos admitir, ni es algo a lo que tengamos que resignarnos, ni a lo que vayamos a resignarnos".

El alcalde ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de su visita en el parque de la Legión a las actividades del programa 'Vive el verano', que contempla un total de 170 y 1.033 plazas entre este lunes y el 29 de agosto repartido en diferentes escenarios y durante diferentes etapas y tanto en dicho espacio, como posteriormente en San Fernando y en Valdepasillas, junto con el parque del río o las ocho pedanías.

Las actividades en familias pasan de 15 a 21, y también las hay deportivas, lúdicas, talleres o visitas y excursiones con 155.000 euros de inversión municipal que ha enmarcado en un "compromiso" que "también se cuantifica" y se pone a disposición de todos los jóvenes y en colaboración con distintas asociaciones y colectivos que les ayudan en la puesta en marcha de este programa, "muy ambicioso" y "un referente" en términos autonómicos.

También a nivel nacional, ha señalado Gragera, que ha recordado que cuenta con el apoyo del Gobierno de España, que sigue seleccionando a esta iniciativa estival "de manera continuada como uno de los programas de referencia del ocio y de la juventud en España".

Por otro lado y preguntado por las bicicletas públicas y eléctricas, el primer edil ha avanzado que van a unificar el contrato de las nuevas estaciones de bicis eléctricas con el anterior de bicicletas y ha confiado en que próximamente lo puedan sacar a licitación, en aras de poder poner en marcha todo el servicio público de bicicletas de manera "unificada", que cree que "es lo que toca".

"No tenía mucho sentido tener dos contratos diferentes y, por tanto, una vez que se terminó el plazo del anterior, ahora se va a unificar, se sacará a licitación y esperemos que pronto esté otra vez en marcha", ha dicho, mientras que sobre su valoración de la Feria de San Juan ha puesto el acento en que en lo personal es "muy positiva" porque no ha habido incidentes de gravedad y ha considerado que el ferial "ha sido un año más un auténtico éxito", la gente ha respondido desde mediodía hasta la noche, y los servicios públicos municipales han funcionado "perfectamente".

Así, han conseguido atender todas las incidencias, ante lo que también ha dado las gracias a Cruz Roja por su atención estos días de feria, en los que se ha dado un aumento de las intervenciones y una reducción de las derivaciones hospital, como también ha citado a los feriantes, los caseteros y al público que ha asistido al ferial y a las diferentes casetas, y ha sostenido que ha sido "un éxito" y pueden estar "muy contentos" con una Feria de San Juan que "se consolida" en el real de Caya, donde se ha hecho un esfuerzo por mejorarlo en cuanto a climatización y acondicionamiento.

Sobre la Feria de Día en el Casco Antiguo de la ciudad, Gragera ha apuntado que han intentando "beneficiar o intentar hacer fácil" a los hosteleros de esta zona en aspectos tales como la autorización para sacar barras a la calle, decoración en esta última o la posibilidad de instalar escenarios o música ambiental centralizada, y ha abogado por trabajar con ellos de cara al próximo año en la posibilidad de mejorar la presencia de la feria en el centro.

Finalmente y ante las altas temperaturas que se están registrando estos días, Ignacio Gragera ha llamado a la sensatez y a que la gente intente no hacer deporte y no estar a la intemperie en las horas centrales del día, además de hidratarse, buscar la sombra o procurar evitar los desplazamientos a pie o en bicicleta cuando el sol "aprieta más".

De cara a la gente que vive en la calle, ha indicado que hay protocolos de calor y de atención a los sin techo, con quienes "a veces el problema es que no quieren ser institucionalizados de alguna manera" o "no quieren muchas veces cumplir los horarios y las normas que se imponen en los recursos y prefieren vivir en la calle", lo cual "es un problema" porque no pueden "forzar a nadie, desde luego, a recluirse en un lugar en concreto si es contra su voluntad".

Así, intentan estar "atentos", hablan con ellos de manera continuada y se les hace un seguimiento o preguntar si quieren o no ir a algún recurso, como también se les ofrece agua y una "alternativa" a estar en la calle.