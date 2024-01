El gobierno local del Ayuntamiento de Badajoz asegura que la seguridad del Carnaval "está garantizada"

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, Gema Cortés, ha asegurado que la seguridad del próximo Carnaval, que se celebra del 9 al 18 de febrero, "está garantizada" y que no quiere que "quepa ninguna duda" a este respecto, a la par que ha confiado en la "responsabilidad" de la Policía Local de la ciudad tras la suspensión del Cross Popular Vuelta al Baluarte.

De este modo, ha avanzado que tienen los operativos, llevan "mucho" tiempo trabajando en este referido a esta fiesta de interés turístico internacional y utilizarán "todas las herramientas para que se garantice sí o sí el Carnaval", sobre lo cual no ha podido aclarar cómo se va a llevar a cabo dicha seguridad y ha emplazado en este sentido a la Junta de Seguridad prevista con este fin para este viernes.

Ausencias de policías del pasado domingo

La también concejala de Policía Local, Gema Cortés, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para informar de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este martes, en la que se ha referido a la suspensión del Cross Popular Vuelta al Baluarte prevista para el pasado domingo y en la que era "indispensable" el trabajo y la coordinación con diferentes servicios, entre ellos también el de la Policía.

Sin embargo, el domingo no se pudo celebrar "por la ausencia imprevista de policías locales en su turno", a continuación de lo cual ha detallado que para esa jornada estaban convocados 19 efectivos entre servicios extraordinarios, extras obligatorios, ordinarios y de refuerzo, y que de ellos 11 "no se presentaron a su servicio".

De estos 11 agentes que "no se presentaron al servicio, ocho lo comunicaron en el turno de tarde y noche del sábado, concretamente dos en el turno de tarde y seis durante el turno de noche", ha precisado, junto con que el número mínimo de agentes para llevar a cabo el evento y garantizar así la seguridad era de 12 agentes y que "a esas fechas y en ese día aún era posible realizar la prueba porque la seguridad estaba garantizada", al contar también con el superintendente.

No obstante, en el turno de mañana fueron tres los agentes "que comunicaron su ausencia" e "incluso un cuarto se presentó a trabajar manifestando que estaba indispuesto, cosa que puede suceder, asignándole un puesto en Jefatura". "Además, dos cogieron horas sindicales para ese mismo domingo", algo que pidieron "días antes", según Cortés, que ha reafirmado que "el operativo se quedó sin 14 efectivos" y que, con estas bajas, "ya no era posible garantizar la seguridad de la Vuelta al Baluarte" y no tuvieron "otra opción" por parte del ayuntamiento que suspenderla.

Al mismo tiempo, ha asegurado que la corporación "no tenía conocimiento previo, ni en esta ni en otras muchas ocasiones que se han sucedido acciones parecidas, sin tener que llegar a suspender los eventos" porque "siempre que ha estado garantizada la seguridad" se ha continuado y en el momento en el que no lo ha estado, como este domingo, se ha procedido a la cancelación. "No teníamos conocimiento de lo que podía pasar", ha incidido.

ASPOLOBBA Y REUNIONES CON SINDICATOS

En este punto y sobre las declaraciones realizadas por Aspolobba sobre que se habían incluido en los dispositivos compañeros que estaban de baja de larga duración, ha querido dejar "muy claro" que "es falso"; y ha explicado que el que estos policías "aparezcan en la hoja de estos dispositivos no significa que se les haya convocado y que se haya contado con ellos", sino que "están en ese grupo y por eso aparecen, pero desde luego no se les ha convocado" y de haber sido así, no hubieran convocado a 19 efectivos sino a 33.

También ha mostrado su preocupación por el hecho de que "hay mucho interés por confundir" cuando "la verdad es la que es", a la par que ha manifestado que no habla "en exceso" de las reuniones, mesas de trabajo o cualquier información que pueda "interferir" en algunas de las negociaciones que dependen de ella misma, pero que este martes se hace "más necesario que nunca" explicar cómo han trabajado durante estos meses.

En este sentido, ha indicado que, desde la legislatura empezó a andar, no han hecho "otra cosa que escuchar, buscar soluciones, intentar acercamientos, recomponer puentes, dar soluciones y hacer propuestas" y que después de poco más de una semana de tomar posesión como delegada de Policía Local se reunieron con todos los sindicatos "para ir de la mano" y "dar respuesta a muchas de la reivindicaciones, en muchas ocasiones muy justas, que pudiese tener en el cuerpo".

En esa primera reunión les pidieron conciliar y se les ha ofrecido distintas opciones; así como cobrar servicios extraordinarios que se les adeudaban y en octubre todos aquellos "que se podían haber quedado perdidos" estaban abonados y "a día de hoy este ayuntamiento no debe ningún servicio extraordinario a ningún policía", salvo los que se hayan podido celebrar en diciembre o en enero, "que están en tramitación".

También pidieron organizar la bolsa de servicios públicos y se les planteó una forma en la que todas las partes estuvieran de acuerdo para trabajar en ese sentido, y actualizar sus retribuciones, algo que al equipo de gobierno ve "coherente" y ante lo que propusieron incrementar las cuantías de los servicios extras. Otra petición en esa primera reunión fue la de más efectivos, y entre las 12 nuevas plazas convocadas para este año, comisiones de servicio, los agentes que están concluyendo el curso en la Aspex y la promoción interna de tres oficiales suman "30 policías más" para este 2024.

Del mismo modo, ha reconocido que les gustaría que fuese todo "más rápido" y ha adelantado que llevan semanas trabajando en un complemento de disponibilidad, y que la última reunión mantenida para hablar del mismo fue el 10 de enero.

"Aquí, o hay alguien que no está contando la verdad, o hay alguien interesado en que esto no se solucione, y les puedo garantizar que esa parte no es el ayuntamiento", ha remarcado, para resaltar que no son desde éste quienes han "volado todos los puentes", haciéndole suspender un evento "como ya se ha intentando en otras ocasiones con bajas imprevistas y sin margen de reacción", e insistir en que tienen "voluntad de que las cosas funcionen".

Sin embargo, la situación vivida este domingo "ha supuesto un cambio": "cómo se puede llegar a acuerdos con gente que falta a la verdad, cómo podemos confiar en ellos, sindicatos que hablan más con la prensa que con sus propios policías", ha dicho Cortés, para quien lo sucedido el domingo "no puede quedar impune" porque "no es un ataque" al ayuntamiento o la Concejalía de Policía Local sino "a la ciudad" y no lo van a permitir "nunca", de modo que tras la suspensión de la Vuelta al Baluarte se va a investigar qué ha sucedido.

A preguntas de los periodistas, ha indicado que las bajas están presentadas "todas", mientras que interpelada por las próximas reuniones y si lo harán con Aspolobba ha remarcado que el equipo de gobierno tiene la "voluntad de diálogo con todos" y "desde luego con la verdad", y que se sentarán con dicho sindicato "cuando ellos quieran".