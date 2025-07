Gallardo considera que en el auto del TSJEx que devuelve su causa "ha faltado valor para enjuiciar al diputado"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en la que no se considera competente para su causa y la devuelve al Juzgado de Badajoz, "ha faltado valor para enjuiciar al diputado".

"Creo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no quieren implicarse en administrar justicia para este diputado, cuando yo creo que es su obligación", ha reafirmado el dirigente socialista en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha aseverado que "el caso del hermano del presidente del Gobierno se ha convertido en un caso demasiado goloso como para perderlo, pero también lo suficientemente peligroso para juzgarlo".

Respecto a la actuación de la magistrada titular del Juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, Gallardo ha considerado que su "intencionalidad" es la de "no perder el goloso caso del hermano del presidente del Gobierno", así como "promocionarse a mi costa".

Por todo ello, ha señalado que respeta pero no comparte "de forma contundente" el auto dictado por el TSJEx, ya que a su juicio es una decisión "inédita" porque, según le han trasladado "prestigiosos juristas" va "en contra del Estatuto de Autonomía porque la condición de diputado va unida a la de aforado, o mejor dicho, no se es aforado por otra cosa distinta a la de ser diputado".

Por lo tanto, "resulta curioso que se mantenga la condición de diputado y, sin embargo, se elimine" la de aforado, ha señalado el dirigente socialista, que ha apuntado que con este auto "se pone en cuestión las decisiones internas de un partido", tras lo que ha advertido que el PSOE "no va a pedir permiso al TSJEx ni a nadie", cuando decide que su secretario general entre en la Asamblea de Extremadura.

Gallardo ha defendido que su entrada en la Asamblea de Extremadura "es legal, es legítima y es democrática", y además "se ha hecho de la forma más transparente imposible", tras lo que ha reiterado que aunque hay "elementos sólidos" para hacerlo, ha decidido no recurrir el auto del TSJEx y se presentará ante quien le cite "con la cabeza alta y la conciencia tranquila".

En su intervención, el dirigente socialista ha considerado que en su auto, el TSJEx "no ha tenido el valor de anular mi condición de diputado y lo que ha hecho es negarme la condición de aforado para ser el propio Tribunal Superior de Justicia quien juzgue esta causa."

Gallardo ha reiterado que su decisión de entrar en la Asamblea fue para "confrontar políticas", y para poder hacerlo, "cuatro compañeros tenían que renunciar al acta de diputado", pero ha apuntado que a ninguno "se les puso una pistola en la sien", sino que "todos lo hicieron de forma voluntaria, porque pertenecen a una organización que considera, además, imprescindible que su secretario general esté".

A pesar de este auto, Gallardo ha resaltado que él sigue como diputado lo cual "muestra claramente" que no se ha "incumplido absolutamente ningún precepto legal", tras lo que ha apuntado que "se habla mucho en estos días de fraude de ley, pero nadie nos dice qué ley se ha vulnerado, ninguna", ha apuntado.

En todo caso, ha añadido Gallardo, "quiénes vulneran la ley son aquellos que me han dado entrada a la Asamblea", ya que no ha sido una decisión suya, sino de la Junta Electoral de Extremadura, "que la conforman jueces, personas de prestigio, que nada tienen que ver con el PSOE".

Respecto a la decisión de no recurrir este auto, Gallardo ha aseverado que ha sido una "decisión personal, en contra incluso de la opinión" de su abogado, y a pesar de que "hay elementos sólidos, argumentos jurídicos muy importantes" para hacerlo.

Sin embargo, no la recurrirá "porque soy coherente, porque tengo principios y porque siempre he dicho lo que sigo manteniendo", tras lo que ha asegurado que le "da lo mismo el juzgado que me juzgue, porque no creo que haya jueces buenos y jueces malos, o juzgados malos y otros mejores".

Además, ha considerado Gallardo que si recurriera esta decisión judicial "daría razones a los que piensan que yo vine aquí a aforarme", tras lo que ha reiterado: "Nunca tuve esa intencionalidad, tuve siempre un objetivo, que era ser parlamentario, y el objetivo está logrado".

Ha añadido que "simplemente, al acceder a la Asamblea de Extremadura" entendía, porque así se establece en el Estatuto de Autonomía, que "tiene que ser el TSJ" el que asuma la causa, sin embargo, este tribunal "decide en una decisión un poco sorprendente que puedo tener la condición de diputado, pero no la de aforado y, por lo tanto, devuelve la causa".

En cualquier caso, ha reiterado que no va a recurrir "por coherencia, por responsabilidad y por principios", y que sea "en definitiva, el tribunal que le corresponda quien nos juzgue", ha resaltado, ya que según ha reiterado, "quien nada hace, nada ha de temer", ha dicho.

Por otra parte, y ante las peticiones de algunos partidos de que abandone su acta de diputado, Gallardo ha considerado que el auto del TSJEx le "da la oportunidad de poder demostrar que lo que decía era verdad, por lo tanto, no recurro y, por supuesto, no dimito", ha reafirmado.

"¿Cómo voy a renunciar a aquello que me ha perdido mi partido, de estar en el centro de la política, precisamente para combatir al peor Gobierno de la historia de Extremadura?", ha planteado el dirigente socialista, quien ha asegurado que va "a seguir trabajando", y le "da lo mismo todo lo que el PP y Vox escenifiquen de forma tan exagerada, con presiones de todo tipo", ya que él no llego a la Asamblea "para dar conformidad a las derechas, sino a ser una alternativa".

Por eso, les ha pedido que "no se cansen, porque ninguna campaña de descrédito me va a quitar el ánimo de seguir confrontando, de seguir planteando una alternativa en Extremadura", de hecho,

También ha puesto de manifiesto Gallardo que la jueza Beatriz Biedma se negó a que declarara a el diputado socialista Antonio Garrote en este procedimiento, a pesar de que "ha llamado a declarar como testigo o como imputado a todo el que pasaba por la puerta de la diputación, incluido al vendedor de la ONCE", ha ironizado.

Gallardo ha declarado que Garrote no fue llamado a declarar por la jueza a pesar de que "era el que había firmado las bases de la convocatoria y firmado el contrato con el señor Sánchez", algo que ha achacado a que Garrote, en su condición de diputado, es aforado, y por tanto la jueza "hubiera perdido su pieza más codiciada, que es el caso".

Finalmente, el dirigente socialista ha considerado que en su "libertad de expresión" puede hablar de resoluciones judiciales que le "parecen inapropiadas, injustas y que están en contra del principio del derecho", al igual que la jueza Biedma "tiene la libertad de poner en su exposición de motivos una serie de condicionantes o una serie de intencionalidades del PSOE, que en ningún caso hemos tenido".

Y es que, a juicio de Gallardo, "poner en cuestión la intencionalidad de un partido político es muy peligroso para la democracia", tras lo que ha recordado que "nadie puso en cuestión cuando el señor Tellado o el señor Feijóo hicieron dimitir a un compañero de Galicia para que ellos pudieran ser senadores", algo que fue "en una estrategia de partido".

"Mi posición es razonable y coherente con lo que ha sido mi trayectoria, y con lo que he venido diciendo hasta ahora, que yo no vine aquí para aforarme", sino para ser parlamentario, por lo que le "da lo mismo quien continúe con el proceso judicial", ha concluido.