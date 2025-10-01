La Gala Antifaz de Plata entregará el 11 de octubre los premios de las 25 categorías del Carnaval de Badajoz

La Gala Antifaz de Plata tendrá lugar el próximo 11 de octubre a las 21,00 horas en el Palacio de Cristal del Hotel Río, donde se entregarán los premios del Carnaval de Badajoz 2025 en sus 25 categorías, incluido un galardón honorífico para el secretario de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) y miembro de Caribe, Juan Antonio Rodríguez Peña.

Organizado por la Falcap, el certamen alcanza este año su XXX edición con el cambio de ubicación de la Institución Ferial de Badajoz al Palacio de Cristal del Hotel Río como novedad, como han explicado en la presentación de los nominados a estos premios el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, y el presidente de la citada federación, Julio Macho.

En su intervención, Cabezas ha destacado que la gala, que cuenta con el patrocinio de la diputación, verá reducido su aforo respecto a años anteriores tras este cambio por el que los premios vuelven al Hotel Río en una cita que cierra el Carnaval 2025 y da el "pistoletazo de salida" para el de 2026 y en la que estos galardones reconocen la entrega y la creatividad de quienes "mantienen vivo el espíritu carnavalero", algo que "nos tiene que hacer sentirnos muy orgullosos".

Y es que, para el diputado, "hacer provincia significa, precisamente, apoyar y poner en valor aquello que más disfrutan nuestros municipios, lo que llena sus calles de música, color y convivencia", tras lo que ha recordado que el Carnaval de Badajoz está declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional y ha destacado que es un motor económico, cultural y turístico que trasciende lo lúdico, al atraer visitantes y proyectar al exterior la imagen de la ciudad y de la provincia, porque quienes acuden a disfrutar del mismo "dan un salto" a localidades del entorno.

A su vez, Macho ha puesto en valor que se trata de una gala "muy consolidada" que se desarrolló en el Palacio de Cristal durante "muchísimos" años, pero que posteriormente buscaron un sitio en el que todos los que quisieran pudieran asistir a esta entrega de premios para hacerla "más masiva", ante lo que se fueron a Ifeba.

Al respecto, ha precisado que este cambio de ubicación ha sido una decisión adoptada por una amplia mayoría de presidentes y representantes de los grupos, así como que tenían pedidas las instalaciones de Ifeba desde noviembre de 2024 pero que, debido a que la "única" fecha que les daban no la veían "viable", se ha optado por buscar alternativas como el Hotel Río, cuyo aforo es de unas 700 personas, cuando en los últimos años a la gala de Ifeba han acudido unas 1.100.

Sobre los premios, ha indicado que son decididos por todos los componentes de todos los grupos de la federación, tengan cargo o no, y que eso "da cuenta del sentido del Carnaval", a continuación de lo cual ha detallado que, en el caso del Antifaz de Plata 'Mejor Murga', lo disputan Marwan Chilliqui, Los Chungos, Al Maridi y Los Water Closet; o a la 'Mejor Tamborada' Wailuku, Umsuka Imbali, Cambalada y Moracantana.

En el caso del Antifaz de Plata al mejor maquillaje los nominados son Los Tukanes, Wailuku, Caribe y Moracantana; al Mejor Personaje Tatoo o Sosa y Choni (Comparsa Los Pio Pio); al estandarte fijo Wailuku, Moracantana, Los Colegas y Cambalada; al estandarte móvil Umsuka Imbali, Aquelarre, Los Colegas y Cambalada; o al mejor carro del Carnaval Cambalada, La Pava And Company, Meraki y Los Colegas.

Otra de las categorías premiará la mejor comparsa infantil entre Moracantana, Balumba, El Vaivén y Cambalada; el mejor grupo menor entre Dekefuistis, Los Chalchimpapas, Baluarte Carnavalero y Los Camalotes del Guadiana; o la mejor comparsa, en la que los nominados son Cambalada, Los Colegas, Moracantana y Donde Vamos la Liamos, entre otras categorías.