La Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI pide al ayuntamiento que tome medidas para dotar de cajeros automáticos a todas las barriadas y pedanías

la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI, pide al ayuntamiento que, como ya han hecho otras ciudades y otras administraciones en el entorno rural, tome medidas para dotar de cajeros automáticos a todas las barriadas y pedanías. Tras realizar un estudio, han llegado a la conclusión de que algunas barriadas y poblados cercanos a la ciudad están en una situación de «exclusión financiera forzada» que ha llevado el cierre de sucursales bancarias en los últimos años la padecen 4 de cada 10 pacenses.

En el pleno ordinario del mes de noviembre se aprobó una moción con los votos a favor de todos los grupos del ayuntamiento para articular medidas de apoyo a los vecinos de Badajoz y sus pedanías, y se aprobó que el ayuntamiento “exploraría opciones”, las de que los vecinos de Badajoz tuvieran acceso a sacar dinero en efectivo en el entorno en el que viven. Así lo ha recordado el alcalde, Ignacio Gragera: "Se puede hacer a través de un acuerdo de colaboración con entidades financieras, frente a esa posibilidad hay consumidores, organizadores y usuarios que nos han enviado cartas diciendo que no les parece razonable que se apoyen a esas entidades financieras pero lo que hizo en este caso el Partido Popular en esa moción que inicialmente presentó el partido socialista y que permitió que todos lo aprobáramos era abrir no solo esas posibilidades tradicionales sino que se articularan medidas alternativas que pudieran permitir a los vecinos de la ciudad poder tener acceso a ese efectivo, ¿cómo? pues a través de aplicaciones informáticas y a través de convenios de colaboración de empresas privadas que prestan servicio financiero con entidades del lugar, con tiendas de alimentación, restaurantes o bares, etc. etc.".

El colectivo de poblados y barrios plantea al alcalde “que se licite la instalación y gestión de estos cajeros y que, a cambio, la entidad financiera que se hiciera cargo, a través de un convenio, tramitara parte de la gestión económica del ayuntamiento, para que obtenga un beneficio”. Ante esta iniciativa, el alcalde ha aprovechado para recordar de qué manera están estudiando hacerlo como ya se planteó en aquella moción: "El equipo de gobierno está hablando con varias entidades que se han mostrado dispuestas a poder materializar ese proyecto que en convenio con los propios comerciantes o empresarios de esos barrios para que podamos entre todos hacer realidad esa posibilidad de sacar dinero en establecimientos de la zona sin tener que poner necesariamente un cajero allí. Yo creo que es una situación que ahora mismo la tecnología permite, que es más fácil porque es el propio tendero de toda la vida el que va a explicar al usuario, en este caso su vecino, cómo sacar dinero y es a través de un TPV y a través de una tarjeta de crédito normal y corriente; y por tanto en eso estamos trabajando, así que agradezco la iniciativa pero es verdad que justo coincide que en el pleno del pasado mes de noviembre ya se aprobó de manera unánime por todo el pleno del ayuntamiento una propuesta en este sentido".

la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badajoz y Poblados Siglo XXI propone que, “en los casos en los que sea viable técnicamente, el ayuntamiento ofrezca las sedes de las asociaciones de vecinos, que son locales municipales, para que se instalen estos cajeros automáticos”. En el ayuntamiento ya se están planteando dónde instalar esos cajeros como así lo ha confirmado Gragera: "La moción, en este caso inicial, planteaba en algunas pedanías pero nosotros hemos constatado que hay barrios de la ciudad que no tienen cajeros automáticos: Cerro de Reyes, Cerro Gordo, etcétera. Entonces vamos a intentar que esa fórmula llegue a todas aquellas zonas en las que no existe un acceso directo a cajeros automáticos e incluso, si así lo quieren los propios promotores de esta iniciativa, pues que se extienda por todo el ámbito de la ciudad. El ayuntamiento en este caso es un simple facilitador que pone en comunicación tanto con el promotor al que tiene la tecnología con los potenciales interesados en desarrollar y en plasmarla en sus negocios, pero en todo caso nosotros estamos dispuestos a ser facilitadores de esta solución de todos y cada uno de los barrios de la ciudad".