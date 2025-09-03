Los espacios expositivos de Fundación CB en Badajoz se abrirán este sábado durante 'La Noche en Blanco'

Fundación CB participará en la Noche en Blanco de Badajoz, que se celebra este próximo sábado día 6 de septiembre, con la apertura de sus espacios expositivos en el edificio de Montesinos 22 y VS22.

En concreto, el Edificio Montesinos 22 permanecerá abierto al público de 21,30 a 1,30 horas y en el mismo se podrá visitar la exposición de fotografías 'Sri Lanka: el caos tranquilo', de Florencio Monje, en la planta baja, y la muestra de pinturas de la Pinacoteca de Fundación CB 'Badajoz, la ciudad retratada 1987-2020' en la primera planta.

También estarán permitidas las visitas a la terraza para disfrutar de las vistas de la ciudad y los monumentos iluminados desde el mirador, según indica en nota de prensa Fundación CB.

Por su parte, el Edificio VS22 también estará abierto al público desde las 21,30 hasta las 3,00 horas y los visitantes podrán disfrutar de la exposición 'El tiempo a través del sonido', de Miguel Ángel Macías, y 'Entre suturas' de María Terrón Bru.