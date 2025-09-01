Dos condenados a 4 años de prisión y un tercero a 2 años por introducir y distribuir droga en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a dos personas a cuatro años de prisión y a otra tercera a dos años acusados de introducir y distribuir sustancias estupefacientes en la ciudad de Badajoz y alrededores. En el momento de su detención les fue incautada cocaína por un valor de más de 400.000 euros en el mercado ilegal.

Además de la pena de prisión, la Sala les impone a los condenados, dos hombres - ambos ciudadanos colombianos que residen en España desde hace unos tres años y amigos - y a la mujer - española y pareja de uno de ellos - el pago de una multa de 250.000 euros a cada uno.

En la sentencia, dictada en conformidad, se recoge que los tres acusados "puestos de acuerdo" formaban un grupo de introducción y distribución en la capital pacense desde finales de 2021.

En uno de sus viajes a Madrid por la A-5 fueron seguidos por un agente policial y al ser descubiertos emprendieron la huida a alta velocidad, "llegando a golpear un vehículo policial y poniendo en peligro a los agentes de policía", según ha detallado en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Finalmente fueron alcanzados y se recuperaron los paquetes que habían lanzado por la ventanilla del coche al arcén que, una vez analizados, se ha comprobado que contenía cocaína, indica la sentencia.

Los tres acusados son consumidores de cocaína de larga duración y se les ha aplicado el atenuante de drogadicción. La sentencia es firme y no cabe recurso.