Una disputa entre dos mujeres este pasado martes en el Gurugú acabó en una reyerta entre dos familias que terminó con el intento de incendio de sus viviendas en Los Colorines. Los hechos comenzaron en torno a las 12:15 del mediodía, momento en el que la Policía Nacional recibía la llamada alertando de una reyerta en el Gurugú, trifulca que minutos después se trasladaba a Los Colorines. Los vecinos incluso aseguran que en ese momento se escucharon detonaciones.

La presencia inmediata de la policía, que no encontró rastros del posible tiroteo, hizo que la situación no se prolongara. Sin embargo, en torno a las dos y media de la tarde, la policía volvía a recibir la alerta de que se estaban lanzando objetos incendiarios hacia una vivienda en La UVA, en la que en ese momento no había nadie en su interior. A las once de la noche se volvió a repetir la situación pero en Los Colorines, unos hechos que la policía entiende que están relacionados con la reyerte inicial. Por el momento, no hay detenidos.