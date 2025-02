La Diputación de Badajoz sacará a concurso la plaza de David Sánchez tras su renuncia y el programa Opera Joven

La Diputación de Badajoz va a sacar nuevamente a concurso la plaza del puesto al que ha renunciado David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y por cuya contratación está siendo investigado.

Una convocatoria que se realizará "en las mismas condiciones, con los mismos requisitos y con el mismo perfil que se hizo la vez anterior", ha señalado el vicepresidente tercero y diputado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Ramón Díaz Farias, en declaraciones a los medios para valorar la renuncia, que respeta, ha dicho, y con la que empatiza.

Díaz Farias ha avanzado que la plaza mantendrá también la misma denominación, salvo que haya una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En cualquier caso, ha dicho, las funciones serán "las mismas", que es "dar continuidad" al programa Ópera Joven, como también ha confirmado que se volverá a licitar el propio programa tras quedar desierta la convocatoria.

Al respecto, ha considerado "muy triste" que el "tejido productivo cultural" de la región no quiera concursar a este programa "porque va a ser señalado" por los medios de comunicación del país.

En todo caso, ha subrayado que la institución respeta la decisión adoptada por David Sánchez, que se ha adoptado "desde el punto de vista estrictamente personal", a la vez que muestra su "solidaridad", "gratitud" por el trabajo y los servicios prestados.

También ha querido "empatizar" con la situación que ha vivido "este trabajador de esta institución", ha señalado Díaz Farias sobre David Sánchez, que está investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por su contratación por delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.

Díaz Farias ha señalado en primer lugar que en la institución provincial se producen "numerosas" renuncias, pero "nunca" han tenido "la trascendencia mediática que está teniendo" la que confirman este jueves, como es la de "una persona que se llama David Sánchez Pérez-Castejón, que tiene los mismos apellidos que nuestro presidente del Gobierno de España".

De este modo, ha confirmado la noticia que trascendía este miércoles, a la vez que ha reconocido que le gustaría que todos se pusieran "en el lugar de este trabajador".

"Los juicios, la justicia en este país tiene unos ritmos que no son los ritmos que tiene la justicia de los medios de comunicación. Y aquí hay que ser claro, y aquí se está pagando la pena del telediario, que evidentemente para nosotros, yo me pongo en su situación, o cualquiera de nosotros se pone en su situación, y yo no hubiera aguantado el tiempo que este hombre ha aguantado, siendo condenado desde el primer momento en el que aparece en un medio de comunicación por algo que no ha hecho", ha señalado.

En ese sentido, ha planteado que el programa Ópera Joven se puso en marcha con la dirección de David Sánchez, y que va a seguir en la Diputación de Badajoz, así como que ha sido "copiado" por otras administraciones, como la Diputación de Cáceres o la Junta de Extremadura, y que además y "es un espaldarazo a la realidad social" de la región y de la provincia.

"Nos gustaría que todo esto se tomara desde el punto de vista estrictamente personal. Respetamos la decisión de David Sánchez, y esperemos que tenga un futuro feliz y alejado de los focos que todos estos días le están persiguiendo", ha ahondado, "y que están haciendo que este hombre rompa a su intimidad en una ciudad tan pequeña como Badajoz o como Elvas, donde reside", de modo tal que "no se transmita a su vida personal" y "haya dado lugar a que un contrato de alta dirección se extinga".

En este caso sí ha querido dejar claro que los contratos de alta dirección, como el que tiene David Sánchez, se pueden rescindir de tres formas; la primera por pérdida de confianza del presidente de la diputación provincial quien podría haberle cesado "inmediatamente"; la segunda viene justificada por una falta de cumplimiento de los objetivos de su contrato; y la tercera es la renuncia personal, a continuación de lo cual ha detallado que se ha producido esta última y que entienden que las otras dos "en estos momentos se siguen cumpliendo".

Al mismo tiempo, ha querido aclarar que según el real decreto que regula las relaciones laborales entre el personal de alta dirección y las administraciones Públicas es obligatorio el preaviso de tres meses, algo que ha aclarado puesto que, según dicho real decreto, y de lo contrario la administración pública podría ir "contra el personal directivo de alta dirección" que abandona antes de este periodo.

Sobre la presentación de dicha renuncia, Ramón Díaz Farias ha reconocido que tuvo conocimiento a las 14,00 horas, que "es una decisión personal" y que entiende que se circunscribe "a su ámbito más íntimo", mientras que sobre la valoración que realiza de la trayectoria de David Sánchez en la diputación ha incidido en que cree hay que irse a la hemeroteca y a preguntarle a los pueblos de la provincia por donde han pasado los programas que él ha dirigido y "que es una semilla que se ha cultivado".

Igualmente, ha apuntado que, cuando un programa nace y se quiere continuar con el mismo, "es una posición positiva", y "sobre todo" porque entiende que la diputación pacense forma a muchos alumnos en sus conservatorios y éstos cuentan con una oportunidad laboral más, aparte del acercamiento de la cultura que supone este programa.

Sobre el caso de Luis Carrero, una de las personas citadas por David Sánchez en su declaración ante la jueza Beatriz Biedma como uno de sus colaboradores y cuya contratación también está siendo investigada, el diputado de Recursos Humanos ha apuntado que los decretos pasan "por varios sitios" y uno de ellos es por el Boletín Oficial de la provincia, además del portal del empleado.

"Es decir, que lo que tendrán que hacer aquellos que dudan es leerse los papeles y si no, pues que nos lo pidan a la diputación, que nosotros desde el primer momento hemos estado colaborando con la justicia, dándole celeridad, porque además entendemos que nos interesa muy mucho que esto se aclare cuanto antes", ha reconocido.

Ramón Díaz Farias no ha hablado con David Sánchez después de que presentara la renuncia y desconoce si lo ha hecho el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, aunque imagina que sí, mientras que sobre el motivo por el que toma esta decisión ha admitido que si él fuera Sánchez se hubiera ido "hace nueve meses", porque "no hubiera aguantado la presión a la que está siendo sometido por los medios de comunicación".

"Y si le preguntas al 90 por ciento de los ciudadanos de esta provincia se hubieran ido si hubieran sido sometidos a la dilapidación a la que está siendo sometido, porque se están realizando juicios paralelos que nada tienen que ver con los tiempos de la justicia que está llevando la jueza", ha continuado, para remarcar que les gustaría que fuera "mucho más ágil" la toma de resoluciones "porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que se decida si se va a abrir o no un juicio oral" y si "en este momento" van a tener una resolución "inmediata" que a todos les "interesa".

Y es que, como ha concluido, a todos les "interesa que esto se realice cuanto antes", porque además entienden que "no hay argumentos" y "parece que estamos dándole vueltas a la misma cuestión, intentando someter a esta institución a una auditoría tan extrema y extenua que, al final, se traslada no solamente en el ámbito de la propia Oficinas de Artes Escénicas, sino en el resto de la institución".